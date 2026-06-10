Αίγιο: Αναβλήθηκε η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Νέα δικάσιμο για το πρωί της Πέμπτης όρισε το δικαστήριο για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, την σύντροφό του και τον πατέρα του.

Αναβολή έλαβε η σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό σχετικό αίτημα λόγω της απεργίας των δικηγόρων.

Στο εδώλιο επρόκειτο να καθίσουν ο 56χρονος, η εκπαιδευτικός σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του. Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται για οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του είχε βρεθεί βαλλίστρα, ενώ η σύντροφός του και ο πατέρας του διώκονται για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.

Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για το πρωί της Πέμπτης. Μέχρι τότε οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αιγίου.

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος έκδοσης του 56χρονου στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για τη δολοφονία του ομογενούς Γ. Γιαννόπουλου το 1999. Το ζήτημα θα κριθεί από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών.

Ο Δαλαμάγκας αναμένεται να μεταχθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών έως ότου ληφθεί απόφαση για το αίτημα έκδοσής του, ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης στο Αίγιο.

Πηγή: news247.gr