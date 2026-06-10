Αίγιο: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον Ιταλό – Είχε κάνει “μπάνιο” με οινόπνευμα (βίντεο)

Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε σε βάρος του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου, την Τρίτη.

Όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Τετάρτης, ο 65χρονος κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία.

“Επειδή δεν πείθει τους αστυνομικούς που τον εξέτασαν και υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στην κατάθεση που τους έχει δώσει, όπως και υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι τα οποία δικαιολογούν και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του. Γι’ αυτό ακριβώς το διαβιβαστικό της δικογραφίας που θα συνοδεύσει αυτόν τον άνθρωπο στον εισαγγελέα σήμερα υπάρχει κανονικά η κατηγορία για ανθρωποκτονία“, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «συνελήφθη, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας ένας αλλοδαπός άνδρας, κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου υιού της και παράβαση του νόμου περί όπλων».

Είχε κάνει “μπάνιο” με οινόπνευμα

Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στον τόπο του εγκλήματος νόμιζαν ότι ο 65χρονος ήταν μεθυσμένος, σύντομα όμως κατάλαβαν πως η μυρωδιά ήταν από την μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος στο σώμα του και στα χέρια του, που θεωρούν ότι χρησιμοποίησε για να εξαφανίσει ενοχοποιητικά στοιχεία.

Από τον ιατροδικαστή ωστόσο βρέθηκε και γενετικό υλικό στα νύχια της 54χρονης που εξετάζεται αν είναι δικό του, καθώς το θύμα φαίνεται ότι πάλεψε με τον δράστη.

Επίσης, βρέθηκε ένα βρεγμένο και πρόσφατα πλυμένο εσώρουχο του υπόπτου με κηλίδες που παραπέμπουν σε αίμα και έχει επίσης αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως το φλόμπερ και το μαχαίρι που βρέθηκαν στη γλάστρα.

Οι αντιφάσεις του 65χρονου

Ο ίδιος φέρεται να έχει υποπέσει σε αρκετές αντιφάσεις ως προς τις ώρες που είχαν ραντεβού με γιατρό και τη φάση που βρισκόταν την στιγμή του εγκλήματος, όπου ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε τίποτα και ότι στη συνέχεια καθυστέρησε να τους ανακαλύψει νεκρούς γιατί, όπως είπε, δεν ήθελε να τους ενοχλήσει.

Ο 26χρονος που βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι έφερε τραύματα από βολίδες φλόμπερ στο κεφάλι και στη συνέχεια πλήγματα από μαχαίρι και η μητέρα του έφερε τραύματα από μαχαίρι όπως και πλήθος αμυντικών τραυμάτων, που δείχνουν ότι ήρθε σε πάλη με το θύμα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο Ιταλός ύποπτος πυροβόλησε αρχικά τον νεαρό με το φλόμπερ χωρίς να καταφέρει να τον σκοτώσει και στη συνέχεια άρχισε να τον μαχαιρώνει.

Σε αυτό το σημείο πιθανόν από κάποιες φωνές του θύματος, να άκουσε η μητέρα του, να έσπευσε στο δωμάτιο για να βοηθήσει το παιδί της και να ήρθε σε συμπλοκή με τον σύντροφό της, ο οποίος την σκότωσε και εκείνη.

Την Αστυνομία την κάλεσε χθες στις 12 το μεσημέρι γείτονας που τον ειδοποίησε ο 65χρονος Ιταλός ότι εντόπισε νεκρούς την Ελληνίδα σύντροφό του και τον γιο της. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ωστόσο ότι ήταν νεκροί από νωρίς χθες και συγκεκριμένα, περίπου στις 6-7 το πρωί.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας περιμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας σχετικά με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, η εξέταση του ρούχου πάνω στο οποίο βρέθηκαν ίχνη αίματος, καθώς των υπόλοιπων ευρημάτων (μαχαίρι, αποτυπώματα, DNA, ρούχα θυμάτων) θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Πηγή: news247.gr