Αναθεώρηση του Συντάγματος: Σήμερα αποφασίζει η Ολομέλεια τη διαδικασία

Μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης εφ' όλης της ύλης, αρχίζει ουσιαστικά σήμερα η διαδικασία Αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα-“προτείνουσα” Βουλή, με την Ολομέλεια να καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης για την ολοκλήρωση του έργου της και την υποβολή Έκθεσης.

Η συζήτηση αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους καθώς θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όχι όμως και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πάντως στην κυριακάτικη ανάρτηση στο λογαριασμό του στο facebook τόνισε ότι “Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω, όμως, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον” και επισήμανε “Δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία”

Και στο πλαίσιο αυτό συνόψισε τις προτάσεις της ΝΔ που αφορούν 28 άρθρα του Συντάγματος, εστιάζοντας:

στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων,

την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών

την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης,

τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση,

τη συνταγματική προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης,

την αναγνώριση της προσιτής στέγης ως υποχρέωσης της πολιτείας,

στις ισχυρότερες προβλέψεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και

στο πλαίσιο αρχών για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος του ανθρώπου και της κοινωνίας.

Πάντως σύσσωμη η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στις προτάσεις της πλειοψηφίας, εγκαλώντας τη κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας προκειμένου “να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες”.

Σύμφωνα με την συζήτηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Διάσκεψη των Προέδρων η πρόταση τη οποία εισηγείται ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, προβλέπει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης να αποτελείται από 42 μέλη, να έχει Διακομματικό προεδρείο, με την πλειοψηφία να προτείνει για πρόεδρο τον Μάκη Βορίδη και εισηγητή τον Ευριπίδη Στυλιανίδη και να ολοκληρώσει το έργο της εντός δύο (2) μηνών. Με την κατάθεση της Έκθεσης, μετά από 2 μήνες θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία επί των άρθρων προς αναθεώρηση διατάξεων και σε διάστημα ενός μηνός, θα ακολουθήσει και η δεύτερη ψηφοφορία.

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