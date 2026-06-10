Ανοιχτή επιστολή για τη μονάδα βιοαερίου στον Μελιγαλά

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας

ΚΟΙΝ.: Δήμαρχο Οιχαλίας, Δημοτικούς κ. Παναγιώτα Γεωργακοπούλου

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Οιχαλίας

κ.κ. Βουλευτές Ν. Μεσσηνίας

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πτωχό Δημήτριο

Πρόεδρο ΠΕΔ Πελοποννήσου κ. Βασιλόπουλο Αθανάσιο

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί της ΑΕΠΟ του έργου «Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση μη επικίνδυνων αποβλήτων ισχύος 998 kWel στο Επιχειρηματικό Πάρκο Καλαμάτας – Τμήμα Β΄ (Μελιγαλά)»

Κύριε Πρόεδρε

Ως ενεργός πολίτης και εκπρόσωπος του Συλλόγου «Φίλοι του Μεσσηνιακού Κόλπου», αφού μελέτησα τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την υπ’ αριθμ. 35645/14-05-2026 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: ΕΞ94ΟΡ1Φ-Β3Υ), καταθέτω τις ακόλουθες παρατηρήσεις για να ληφθούν υπόψη κατά τη συζήτηση του θέματος και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διευκρινίζω εξαρχής ότι δεν είμαι αντίθετος στην ανάπτυξη έργων παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο. Αντίθετα, θεωρώ ότι η ορθή διαχείριση οργανικών αποβλήτων και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν αναγκαία στοιχεία της κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, η περιβαλλοντική αδειοδότηση οφείλει να είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και να εξασφαλίζει ότι δεν θα προκύψουν νέες περιβαλλοντικές πιέσεις σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή.

Μη αξιολόγηση σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η ΜΠΕ εξετάζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ως μεμονωμένο έργο και δεν αξιολογεί επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις από τη συνύπαρξη της μονάδας με τις ήδη εγκατεστημένες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής.

Η περιοχή του Επιχειρηματικού Πάρκου Μελιγαλά φιλοξενεί ήδη πυρηνελαιουργεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ελαιοπυρήνα και άλλες δραστηριότητες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαμαρτυριών λόγω δυσοσμιών, αέριων εκπομπών και περιστατικών ρύπανσης.

Η απουσία συνολικής αξιολόγησης της πρόσθετης επιβάρυνσης συνιστά ουσιώδη αδυναμία της ΜΠΕ.

Ανεπαρκής τεκμηρίωση για τη διαχείριση του χωνεμένου υπολείμματος (digestate)

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η μονάδα θα επεξεργάζεται 58.400 τόνους αποβλήτων ετησίως και θα παράγει περίπου:

92 m³ ημερησίως υγρό χωνεμένο υπόλειμμα.

11 έως 16 τόνους ημερησίως στερεό χωνεμένο υπόλειμμα.

Ωστόσο:

Δεν αναφέρονται συμβάσεις διάθεσης με καλλιεργητές.

• Δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες εκτάσεις εφαρμογής.

• Δεν παρουσιάζεται σχέδιο θρεπτικής διαχείρισης.

• Δεν τεκμηριώνεται μελέτη νιτρορύπανσης.

Η ασφαλής διάθεση του digestate αποτελεί κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα και η έλλειψη συγκεκριμένου σχεδιασμού δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την τελική του διαχείριση.

Κίνδυνος δυσοσμιών

Οι πρώτες ύλες της μονάδας περιλαμβάνουν:

κατσίγαρο.

υγρή κοπριά χοιροτροφείων.

στερεή κοπριά πτηνοτροφείων.

τυρόγαλο.

Παρά το ιδιαίτερα υψηλό οσμηρό φορτίο των υλικών αυτών

δεν προβλέπονται κλειστοί χώροι παραλαβής.

• δεν προβλέπονται βιοφίλτρα.

• δεν τεκμηριώνεται σύστημα αρνητικής πίεσης.

• δεν παρουσιάζεται εξειδικευμένη μελέτη διασποράς οσμών.

Το γεγονός ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,3 km από τον Μελιγαλά δεν αρκεί για να αποκλειστεί η μεταφορά οσμών, ιδιαίτερα σε συνθήκες συγκεκριμένων ανεμολογικών χαρακτηριστικών.

Κυκλοφοριακή επιβάρυνση

Η ΜΠΕ εκτιμά περίπου 2.920 δρομολόγια μεταφοράς αποβλήτων ετησίως, χωρίς να συνοδεύεται από εξειδικευμένη κυκλοφοριακή μελέτη.

Η μεταφορά 160 τόνων αποβλήτων ημερησίως συνεπάγεται σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο τοπικό οδικό δίκτυο, γεγονός που δεν αξιολογείται επαρκώς ως προς την ασφάλεια και τη φέρουσα ικανότητα των οδών.

Πλημμυρικός κίνδυνος

Η ίδια η ΜΠΕ αναφέρει ότι το έργο βρίσκεται εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας EL01RAK0001.

Δεδομένου ότι προβλέπεται η αποθήκευση σημαντικών ποσοτήτων υγρού χωνεμένου υπολείμματος σε λιμνοδεξαμενές, απαιτείται ειδική τεκμηρίωση για την προστασία των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος σε περίπτωση ακραίων πλημμυρικών φαινομένων.

Μη εξέταση εναλλακτικών λύσεων

Η ΜΠΕ αναφέρει ότι δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης επειδή το γήπεδο ανήκει στον φορέα του έργου.

Η αιτιολογία αυτή δεν συνιστά περιβαλλοντική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, όπως απαιτείται από τις αρχές της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της προληπτικής προστασίας του περιβάλλοντος.

Παράκαμψη της τοπικής κοινωνίας

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά.

Η Δημοτική Επιτροπή γνωμοδότησε αρνητικά.

Δεκαέξι Δημοτικές Κοινότητες εξέφρασαν αρνητική γνώμη.

Είναι αναγκαίο να εξεταστεί κατά πόσο οι θέσεις αυτές αξιολογήθηκαν και απαντήθηκαν επαρκώς κατά την έκδοση της ΑΕΠΟ.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρώ ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομικών και διοικητικών ενεργειών εκ μέρους του Δήμου Οιχαλίας.

Παρακαλώ η παρούσα να καταχωρηθεί αυτούσια στα πρακτικά της συνεδρίασης».