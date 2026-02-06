Τσικνοπέμπτη: Πού κυμαίνονται οι τιμές του κρέατος (Βίντεο)

Η αντίστροφη μέτρηση για την Τσικνοπέμπτη έχει ξεκινήσει και αναμένεται να δούμε πώς θα κινηθούν οι τιμές στην αγορά τις επόμενες ημέρες μέχρι την 12η Φεβρουαρίου.

Στον ΣΚΑΙ, κρεοπώλισσα ενημερώνει ότι οι καταναλωτές προτιμούν περισσότερο χοιρινές μπριζόλες, σουβλάκια χοιρινά, κοτόπουλο και μπιφτέκι.

Αναφορικά με τις τιμές σημείωσε ότι:

το μοσχάρι ανέρχεται στα 16,40 ευρώ το κιλό

η μοσχαρίσια μπριζόλα στα 16,98 ευρώ το κιλό

το χοιρινό στα 12, 90 ευρώ το κιλό

το αρνί και το κατσίκι στα 12,98 ευρώ το κιλό

Όπως επισημαίνεται από τα στοιχεία, για ακόμα μια φορά το μοσχάρι είναι το ακριβότερο είδος. Οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα καταγράφουν σύμφωνα με το reader ραγδαία άνοδο, φτάνοντας έως και 55% σε ορισμένες περιπτώσεις την τελευταία διετία.