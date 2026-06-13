Αντιπροσωπεία της TUI Πολωνίας στην Τριφυλία

Αντιπροσωπεία της TUI Πολωνίας, υποδέχθηκαν την Τετάρτη στον Δήμο Τριφυλίας, στο πλαίσιο του Fam Trip, που έχει οργανώσει και υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προβολής της Πελοποννήσου, στις διεθνείς τουριστικές αγορές.

Η TUI Πολωνίας (TUI Poland), που πραγματοποιεί εντατικά προγράμματα διακοπών και πτήσεις τσάρτερ, προς κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς, έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της και στη Μεσσηνία εγκαινιάζοντας, από τις 28 Μαΐου του προηγούμενου έτους, απευθείας εβδομαδιαίες πτήσεις τσάρτερ, προς το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας, απόλαυσαν μια ξεχωριστή φιλοξενία, στην Τριφυλία, έναν τόπο προικισμένο και ευλογημένο, που συνδυάζει απαράμιλλες φυσικές ομορφιές, με μια βαθιά ιστορική και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.