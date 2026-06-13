Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας για το ναυάγιο της Πύλου

Τη συναυλία ενάντια στον πόλεμο και την προσφυγιά αύριο Κυριακή στις 8 το απόγευμα, στο λιμάνι Καλαμάτας στηρίζει και η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας.

“Το έγκλημα στην Πύλο είναι αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, αλλά και της πολιτικής, κρατών και κυβερνήσεων, που εξαθλιώνει ολόκληρους λαούς. Η πολιτική τους έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε θάλασσα-νεκροταφείο”, αναφέρει το Δ.Σ. της Ενωσης και καλεί “όλους τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, να συμμετάσχουν μαζικά στη συναυλία στο πάρκο του «Πανελληνίου» στο λιμάνι της Καλαμάτας”.

Δηλώνει ότι “το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί” και απαιτεί, μεταξύ άλλων, “να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες στο έγκλημα της Πύλου”.