Δήμος Μεσσήνης: Θα λειτουργήσουν τρεις κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά 6-16 ετών

Θερινές κατασκηνώσεις για παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών θα λειτουργήσουν το φετινό καλοκαίρι στο δήμο Μεσσήνης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατασκηνωτικές περιόδους για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών και απευθύνεται σε παιδιά οικογενειών που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από χθες Παρασκευή και θα διαρκέσουν έως την Δευτέρα 29 Ιουνίου στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (ισόγειο Δημαρχείου) του Δήμου Μεσσήνης.

Η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος είναι από 3 έως 17 Ιουλίου, η δεύτερη από 19 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου και η τρίτη από 4 έως 18 Αυγούστου.

Οπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Μεσσήνης, από τις παιδικές κατασκηνώσεις αποκλείονται μέχρι αποκαταστάσεως της υγείας τους, τα παιδιά που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα και εντελώς τα παιδιά που πάσχουν από ψυχονευρωτικά νοσήματα (επιληψία, κ.λπ.).

Στις παιδικές κατασκηνώσεις φιλοξενούνται παιδιά που πληρούν τις παρακάνω προϋποθέσεις και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα παιδικής κατασκήνωσης.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται: Αίτηση

Δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατίθενται απαραιτήτως μαζί με το έντυπο της αιτήσεως:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Φωτοτυπία Φορολογικής δήλωσης Ε1 και εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2025. Αφορά και τους δύο συζύγους, σε περίπτωση υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούνται την διαμονή σε κατασκήνωση για τα παιδιά τους από το ασφαλιστικό τους ταμείο.

4. Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα με φωτογραφία, στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.).

Επιπλέον Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

- Βεβαίωση χρόνου ανεργίας σε ισχύ (για την απόδειξη της ιδιότητας του/της ανέργου).

- Κάρτα πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

- Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (για γονείς ή αδελφό/ή Α.με.Α).

- Αποδεικτικό ένταξης στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

- Δια ζευκτήριο ή δικαστική απόφαση ή σχετικές νομικές ενέργειες ότι τελεί σε διάσταση ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση επιμέλειας παιδιών (για μονογονεϊκή οικογένεια).

- Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητής Τηλεφωνίας κτλ ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ.

- Φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσής της (για αλλοδαπούς).

Η επιτροπή κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο και (αν απαιτηθεί να συντάξει έκθεση κοινωνικής έρευνας από την Κοινωνικό Λειτουργό.)

Σημειώνεται πως προτεραιότητα θα έχουν τα παιδιά μονογονεϊκών, ευάλωτων κοινωνικά οικογενειών και όσα παιδιά δεν εντάσσονται σε ταμεία των γονιών τους.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2722360199 (Σοφία Παναγιωτέα), e-mail: spanagiotea@messini.gr.