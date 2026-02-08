ΙΕΛΚΑ: Στο 2,45% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο

Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 2,45% τον Ιανουάριο 2026, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025.

Ο δείκτης τιμών του Ιανουαρίου 2026, σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025, παρουσίασε άνοδο 1,57%, ενώ το κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024 - Νοέμβριος 2025) κατέγραψε συνολική αύξηση 1,49%.

