Πάνω από 2.000 κλήσεις πανελλαδικά για κράνος σε δίκυκλα και πατίνια

Ειδικότερα από 4 έως 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 18.952 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.958 παραβάσεις σε οδηγούς (53 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 112 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.165 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (53 διανομείς), 109 επιβάτες δίκυκλων και 792 οδηγούς πατινιών.

Με το νέο ΚΟΚ οι ποινές έχουν αυστηριοποιηθεί ως εξής:

-350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

-350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό πατινιού.

Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Πιο αναλυτικά ανά περιφέρεια βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις: 1.113 στην Αττική, 195 στην Κρήτη, 152 στο Νότιο Αιγαίο, 135 στην Δυτική Ελλάδα, 106 στα Ιόνια Νησιά, 86 στη Θεσσαλία, 64 στην Πελοπόννησο, 52 στην Κεντρική Μακεδονία, 45 στην Ήπειρο, 34 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 27 στη Στερεά Ελλάδα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 23 στο Βόρειο Αιγαίο και 14 στη Δυτική Μακεδονία.