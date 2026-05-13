Brent: Μικρή πτώση μετά το ράλι, αλλά οι τιμές μένουν σε υψηλά επίπεδα

Σταθερά πάνω από τα επίπεδα των 106-107 δολαρίων ανά βαρέλι κινείται το Brent, διατηρώντας υψηλές τιμές, παρά την πρόσφατη μικρή υποχώρηση που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές.

Μετά από ένα τριήμερο έντονο ανοδικό ράλι, οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζουν πτώση της τάξης του 1%, σε μια εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε θετικές προσδοκίες στο γεωπολιτικό πεδίο.

Η διόρθωση αυτή σχετίζεται με τις ελπίδες που έχουν δημιουργηθεί ενόψει της συνάντησης του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τσινπίνγκ. Οι αγορές φαίνεται να προσδοκούν πιθανή αποκλιμάκωση των εντάσεων ή βελτίωση των εμπορικών σχέσεων, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση και την ομαλή ροή ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο ρόλος της Κίνας, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή αργού πετρελαίου διεθνώς, απορροφώντας σημαντικό μέρος της παραγωγής από τον Περσικό Κόλπο και ειδικότερα από το Ιράν. Κάθε ένδειξη σταθεροποίησης ή μεταβολής στη στάση της κινεζικής οικονομίας έχει άμεσο αντίκτυπο στη διαμόρφωση των τιμών.

Ανοδική πορεία στη χονδρική στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, οι εξελίξεις αποτυπώνονται ήδη στις τιμές χονδρικής, όπου καταγράφεται αναστροφή της πτωτικής πορείας που είχε ξεκινήσει στις 6 Μαΐου. Η άνοδος των τελευταίων ημερών στις διεθνείς αγορές φαίνεται να μεταφέρεται σταδιακά και στο εσωτερικό, οδηγώντας σε εκ νέου πίεση στις τιμές.

Ωστόσο, στο επίπεδο της λιανικής, εξακολουθεί να αποτυπώνεται η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δελτία τιμών, οι καταναλωτές εξακολουθούν να βλέπουν μειώσεις της τάξης των 2 έως 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με τις τιμές που ίσχυαν στις 11 Μαΐου, αν και η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα είναι προσωρινή.

Αναλυτές και διεθνείς ενεργειακοί οίκοι συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι όσο παραμένουν κλειστά ή υπό περιορισμό κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, όπως τα Στενά του Ορμούζ, οι τιμές δύσκολα θα υποχωρήσουν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός παράγοντας στήριξης των τιμών.

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) επισημαίνει ότι η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου καλύπτεται σε αυξανόμενο βαθμό από τα αποθέματα, τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον με ρυθμούς ρεκόρ.

Πηγή: ertnews.gr