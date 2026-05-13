Ηλιούπολη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη, μάχη των γιατρών στο ΚΑΤ (βίντεο)

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ μια 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς από την πτώση των δύο ανήλικων κοριτσιών η μία υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της.

Οι δύο μαθήτριες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εκτεταμένες προσπάθειες ανάνηψης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, η μία από τις δύο ανήλικες κατέληξε περίπου μία ώρα μετά την εισαγωγή της.

Η δεύτερη μαθήτρια επανήλθε μετά από προσπάθειες ανάνηψης και στη συνέχεια διασωληνώθηκε. Ακολούθησε ιατρικό συμβούλιο, το οποίο έκρινε αναγκαία τη μεταφορά της στο ΚΑΤ, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία της σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νοσοκομείο, η 17χρονη έχει υποστεί πολλαπλές και σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στη λεκάνη και στον θώρακα, ενώ σε απεικονιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε εγκεφαλικό οίδημα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γιατροί εξέταζαν χθες το ενδεχόμενο νευροχειρουργικής επέμβασης, ενώ η πορεία της υγείας της παραμένει ασταθής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα για την έκβαση των ιατρικών παρεμβάσεων, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν μέσα στην ημέρα.

Την ίδια ώρα, βαρύ είναι το κλίμα στα σχολεία της περιοχής, όπου φοιτούσαν οι δύο ανήλικες. Συμμαθητές και εκπαιδευτικοί προσήλθαν στις τάξεις εμφανώς συγκλονισμένοι, κρατώντας λουλούδια, σε ένδειξη πένθους και συμπαράστασης.

Από την πρώτη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, με ειδικά κλιμάκια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών να βρίσκονται στα σχολεία για τη στήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που επηρεάστηκαν από το τραγικό γεγονός.

Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» απηύθυνε έκκληση για υπεύθυνη δημοσιογραφική και διαδικτυακή διαχείριση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η αναπαραγωγή ευαίσθητων λεπτομερειών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο για παιδιά και εφήβους που χρειάζονται υποστήριξη.

Πηγή: ertnews.gr