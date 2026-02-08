45 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7 την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 1981

O ποδοσφαιρικός θρίαμβος μετατράπηκε σε λίγα λεπτά σε μεγάλη τραγωδία εκείνη την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 1981 στον Πειραιά, όπου 21 άνθρωποι πλήρωσαν με τη ζωή τους την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο.

Το μέγεθος της τραγωδίας ήταν τόσο μεγάλο, που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και παρουσιάστηκε εκτενώς και από τα διεθνή ΜΜΕ.

Μόλις είχε ολοκληρωθεί ο αγώνας Ολυμπιακού-ΑΕΚ, με τους ερυθρόλευκους να κυριαρχούν με 6-0. Οι γηπεδούχοι ήταν πρωτοπόροι και οι φιλοξενούμενοι ακολουθούσαν με δύο βαθμούς διαφορά.

Ήταν η εικοστή αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πανηγυρίζοντες οι φίλοι των Πειραιωτών, ειδικά στην πάντα ενθουσιώδη Θύρα 7, κατέβηκαν από τα διαζώματα ης Θύρας και μπήκαν στο διάδρομο που οδηγούσε στις σκάλες εξόδου.

Για την ιστορία οι ομάδες μπήκαν στο γήπεδο με τις ακόλουθες συνθέσεις:

Ολυμπιακός: Σαργκάνης, Κυράστας, Βαμβακούλας, Παπαδόπουλος, Νοβοσέλατς, Κουσουλάκης, Περσίας, Νικολούδης, Αναστόπουλος Ορφανός, Γαλάκος.

Α.Ε.Κ.: Οικονομόπουλος, Αρδίζογλου, Μανωλάς, Καραβίτης, Παραπραστανίτης, Θώδης, Βλάχος, Ελευθεράκης, Κώττης, Μπάγεβιτς, Μαύρος.

Ο διάδρομος εξόδου, κάτω από τις κερκίδες, δεν ήταν μία ευθεία αλλά διέγραφε ημικύκλιο όπως ήταν και η δομή του γηπέδου στα πέταλά του και έτσι δεν υπήρχε ορατότητα γι’ αυτά που εξελίχθηκαν μπροστά.

Το κακό δεν άργησε να γίνει, όταν κάποιοι παραπάτησαν στις σκάλες, έπεσαν και όσοι ακολουθούσαν που δεν έβλεπαν τι γίνονταν μπροστά, έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο, καταπλακώνοντας και ποδοπατώντας όσους προηγούνταν.

Στην είσοδο της Θύρας, υπήρχαν τα λεγόμενα τουρνικιέ, τα περιστρεφόμενα σημεία για να γίνεται η είσοδος των φιλάθλων ένας-ένας στα πλαίσια του ελέγχου των εισιτηρίων, τα οποία όπως είχε αναφερθεί ήταν μισάνοιχτα στο τέλος του αγώνα, με αποτέλεσμα η ροή εξόδου να είναι αναντίστοιχη της ροής προσέλευσης προς την έξοδο δημιουργώντας συνωστισμό.

Το αποτέλεσμα ήταν 21 νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

Τα θύματα της Θύρας 7

Παναγιώτης Τουμανίδης (14 ετών), Κώστας Σκλαβούνης (16 ετών), Ηλίας Παναγούλης (17 ετών), Γεράσιμος Αμίτσης (18 ετών), Γιάννης Κανελλόπουλος (18 ετών), Σπύρος Λεωνιδάκης (18 ετών), Γιάννης Σπηλιόπουλος (19 ετών), Νίκος Φίλος (19 ετών), Γιάννης Διαλυνάς (20 ετών), Βασίλης Μάχας (20 ετών), Ευστράτιος Λούπος (20 ετών), Μιχάλης Κωστόπουλος (21 ετών), Ζωγραφούλα Χαϊρατίδου (23 ετών), Σπύρος Ανδριώτης (24 ετών), Κώστας Καρανικόλας (26 ετών), Μιχάλης Μάρκου (27 ετών), Κώστας Μπίλας (28 ετών), Αναστάσιος Πιτσόλης (30 ετών), Αντώνης Κουρουπάκης (34 ετών), Χρήστος Χατζηγεωργίου (34 ετών) και Δημήτριος Αδαμόπουλος (40 ετών).

Η τραγική είδηση έγινε γνωστή αστραπιαία σε όλη τη χώρα και σόκαρε την κοινή γνώμη, ενώ έγινε τεράστια κινητοποίηση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Δυστυχώς όμως αυτό δεν απέτρεψε το να σημειωθεί η μεγαλύτερη τραγωδία στα ελληνικά γήπεδα.

Τα χρόνια που είχαν προηγηθεί από τη στιγμή της τραγωδίας, είχαν επισημανθεί από την αστυνομία κατασκευαστικά λάθη, που όμως θεωρήθηκαν πλημμελήματα και είχαν παραγραφεί λόγω παρόδου πενταετίας από την κατασκευή του γηπέδου. Μικρότερης έκτασης περιστατικά με ελαφρούς τραυματισμούς, είχαν προηγηθεί σε άλλες χρονικές στιγμές, αλλά δεν αξιολογήθηκαν σωστά για να προληφθούν τα χειρότερα.

Στον απόηχο της τραγωδίας η δικαστική εξέλιξη οδήγησε στο εδώλιο πέντε φύλακες και πέντε αστυνομικούς, που μάλλον ήταν «οι τελευταίοι τροχοί της αμάξης». Το 1984 οι αστυνομικοί αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών, οι φύλακες καταδικάστηκαν με ποινή φυλάκισης 10 ετών στον καθένα, άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ το 1986 στη δίκη σε δεύτερο βαθμό αθωώθηκαν.

Έμεινε όμως η τραγωδία να μας θυμίζει τις άδικες απώλειες της ζωής νέων ανθρώπων. Σε ετήσια βάση, ο Ολυμπιακός και ο Δήμος Πειραιά, τελούν μνημόσυνο στο χώρο, για να μην ξεχαστεί ποτέ η αποφράδα ημέρα.

Πηγή: ertnews.gr