Πανελλήνιο φοιτητικό συνέδριο στην Καλαμάτα

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικότερα από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες Θεωρήσεις και Προοπτικές»), με συνδιοργανωτή το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι εργασίες του συνεδρίου θα φιλοξενηθούν στο Αμφιθέατρο «Νικόλαος Πολίτης». Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 10 το πρωί, ενώ οι εγγραφές και η προσέλευση θα ξεκινήσουν από τις 9:30. Το συνέδριο εστιάζει σε δύο σημαντικούς ιστορικούς άξονες: την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, ως κορυφαίο γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης, και τη Μεταπολίτευση, ως καθοριστική περίοδο για τη σύγχρονη πολιτική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας. Μέσα από εισηγήσεις πανεπιστημιακών, ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων και φοιτητών, θα αναδειχθούν ζητήματα ιστορικής μνήμης, πολιτικής ταυτότητας, φιλελληνισμού, τέχνης, λογοτεχνίας, εκκλησιαστικής ιστορίας και κοινωνικών μετασχηματισμών. Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις για το Μεσολόγγι ως κορύφωση της Επανάστασης του 1821, τη συμβολή της Εξόδου στη βιώσιμη πολιτισμική ανάπτυξη της περιοχής, την απεικόνιση του γεγονότος στην τέχνη και τη λογοτεχνία, καθώς και θεματικές που συνδέουν την ιστορική εμπειρία του Μεσολογγίου με τη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Στις απογευματινές συνεδρίες θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, εισηγήσεις για προσωπικότητες της Επανάστασης, όπως ο Δημήτρης Μακρής και ο Γεώργιος Βαρνακιώτης, αλλά και για τη διδασκαλία των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το Σάββατο 16 Μαΐου, οι εργασίες θα συνεχιστούν με εισηγήσεις που εξετάζουν τη γλώσσα στη Μεταπολίτευση, την Έξοδο του Μεσολογγίου ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα και την εθνική συμβολοποίηση, τον φιλελληνισμό, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τις εικαστικές αναπαραστάσεις της Εξόδου, καθώς και τη θέση της γυναίκας στον Αγώνα και στη μεταπολιτευτική κοινωνία. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με απολογισμό από τον καθηγητή Θανάση Χρήστου, επίδοση βεβαιώσεων και την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία. Στην επίσημη έναρξη έχουν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της πανεπιστημιακής κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών αρχών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, η ασκούσα αρμοδιότητες Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγήτρια Σοφία Ζυγά, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το Η΄ Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα γόνιμο πεδίο επιστημονικού διαλόγου για τη νέα γενιά ερευνητών, αναδεικνύοντας την ανάγκη σύνδεσης της ιστορικής έρευνας με τη δημόσια μνήμη και τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.