Λακωνία: Απόπειρα συγκάλυψης εργατικού δυστυχήματος – Σκηνοθέτησαν τον τόπο θανάτου 63χρονου (βίντεο)

Σε απόπειρα συγκάλυψης εργατικού δυστυχήματος ενεπλάκησαν εργαζόμενοι σε επιχείρηση της Λακωνίας, με τις αρχές να προχωρούν σε τουλάχιστον μία σύλληψη, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε σε οικοδομή, όπου ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε θανάσιμα. Αντί όμως οι υπεύθυνοι να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές και να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, φέρεται να προσπάθησαν να μεταφέρουν τη σορό σε άλλο σημείο, με σκοπό να αποκρύψουν τα αίτια του θανάτου.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στους Μολάους Λακωνίας, στις 12 Ιανουαρίου όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας 63χρονος στην αυλή του πατρικού του, στο χωριό Φοινίκι.

Ο θάνατός του είχε αποδοθεί αρχικά σε ατύχημα, ωστόσο, κατά την έρευνα, προέκυψε ότι ο 63χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα μετά από πτώση, κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε σε άλλη οικία, για λογαριασμό εταιρείας 49χρονης.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, στενοί του συγγενείς φαίνεται να είναι αυτοί που σκηνοθέτησαν τον τόπο θανάτου. Κουβάλησαν τη σορό, έβαλαν το άψυχο σώμα στο αμάξι και κατευθύνθηκαν προς αυτή τη μεριά, για περίπου 150 μέτρα.

Ο λόγος που προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια ήταν ότι εταιρεία για την οποία εκτελούνταν οι εργασίες ανήκε στην σύζυγο του 63χρονου. Ο θάνατός του εν ώρα εργασίας θα επέφερε ποινικές ευθύνες στους συγγενείς του θύματος.

Σε βάρος της 49χρονης σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ από την περαιτέρω προανάκριση προέκυψε ότι ακόμη 4 άτομα προχώρησαν σε έκνομες ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή ποινικών και αστικών ευθυνών. Η έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων συνεχίζεται.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το εργατικό δυστύχημα στην Λακωνία

«Συνελήφθη, χθες (6.2.2026) το απόγευμα, στη Σπάρτη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 68χρονος ημεδαπός, με την αυτόφωρη διαδικασία για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 4 άτομα, για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία από αμέλεια, ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 12.1.2026 σε τοπική κοινότητα του δήμου Μονεμβασίας, εντοπίστηκε νεκρός 63χρονοος ημεδαπός σε αύλειο χώρο πατρικής του οικίας.

Την έρευνα είχε αναλάβει αρχικά το Αστυνομικό Τμήμα Μολάων, ωστόσο στο πλαίσιο συμπληρωματικής προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, προέκυψε ότι ο 63χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα μετά από πτώση, κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε σε άλλη οικία, για λογαριασμό εταιρείας 49χρονης ημεδαπής.

Σε βάρος της 49χρονης σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ από την περαιτέρω προανάκριση προέκυψε ότι ακόμη 4 άτομα προχώρησαν σε έκνομες ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή ποινικών και αστικών ευθυνών.

Ειδικότερα, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό, η σορός του 63χρονου μεταφέρθηκε με όχημα από το 68χρονο συγγενικό του πρόσωπο καθώς και 3 ακόμα άτομα στην πατρική του οικία, όπου τοποθετήθηκε στον αύλειο χώρο της κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δίνεται η ψευδής εντύπωση ότι ο θάνατός του επήλθε στο σημείο αυτό, πλησίον της οικίας που λάμβαναν χώρα οι εργασίες.

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης».

Πηγή: news247.gr