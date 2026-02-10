eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και εγκλώβισε τη 72χρονη μητέρα της σε δέντρο (βίντεο)

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελευσίνα, όταν 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε η ίδια της η κόρη!

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Αλκιβιάδου. Η 72χρονη είχε κατέβει από το αυτοκίνητο προκειμένου να βοηθήσει την 43χρονη κόρη της να παρκάρει, δίνοντάς της οδηγίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πόρτα του συνοδηγού είχε παραμείνει ανοιχτή.

Κατά τη διάρκεια των ελιγμών με όπισθεν, η 43χρονη φέρεται να πάτησε περισσότερο το γκάζι, με αποτέλεσμα το όχημα να παρασύρει τη μητέρα της. Η 72χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και ένα δέντρο, τραυματιζόμενη θανάσιμα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Θριάσιο χωρίς τις αισθήσεις της, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Η 43χρονη κόρη συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πηγή: ertnews.gr

