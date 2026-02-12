Για το συμβάν μίλησε η μητέρα μαθητή όπου κατήγγειλε πως όσα έκανε η δήθεν εκπαιδευτικός είναι απαράδεκτα και πως τα παιδιά δεν είναι καλά μετά από αυτά τα περιστατικά.
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026 08:55
Σάλος με την διευθύντρια σχολείου που βάζει μαθητές να σκάβουν «λάκους» για να τους σβήνει τις απουσίες.
Απομακρύνεται η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, μετά τις καταγγελίες που έβαζε μαθητές να σκάβουν και να βάφουν στο σχολείο για να τους σβήσει τις απουσίες.
