Σάλος με την διευθύντρια σχολείου που βάζει μαθητές να σκάβουν «λάκους» για να τους σβήνει τις απουσίες.

Απομακρύνεται η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, μετά τις καταγγελίες που έβαζε μαθητές να σκάβουν και να βάφουν στο σχολείο για να τους σβήσει τις απουσίες.

Για το συμβάν μίλησε η μητέρα μαθητή όπου κατήγγειλε πως όσα έκανε η δήθεν εκπαιδευτικός είναι απαράδεκτα και πως τα παιδιά δεν είναι καλά μετά από αυτά τα περιστατικά.