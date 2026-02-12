eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026 08:55

Σάλος με την διευθύντρια σχολείου που βάζει μαθητές να σκάβουν «λάκους» για να τους σβήνει τις απουσίες.

Σάλος με την διευθύντρια σχολείου που βάζει μαθητές να σκάβουν «λάκους» για να τους σβήνει τις απουσίες.

Απομακρύνεται η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, μετά τις καταγγελίες που έβαζε μαθητές να σκάβουν και να βάφουν στο σχολείο για να τους σβήσει τις απουσίες.

Για το συμβάν μίλησε η μητέρα μαθητή όπου κατήγγειλε πως όσα έκανε η δήθεν εκπαιδευτικός είναι απαράδεκτα και πως τα παιδιά δεν είναι καλά μετά από αυτά τα περιστατικά.

