Από τη λίστα Γερουλάνου στην υπογραφή Παπαθανάση

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η οποία θέτει οριστικά εκτός Ταμείου Ανάκαμψης το αρδευτικό έργο του Μιναγιώτικου φράγματος.

Η ανάκληση της απόφασης ένταξης για το έργο «Φράγμα Μιναγιώτικο και δίκτυο άρδευσης», προϋπολογισμού άνω των 33 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί το επιστέγασμα μιας πορείας που αποκάλυψε η αντιπολίτευση, παρά την κυβερνητική σιωπή. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος δημοσιεύει ήδη από τις 19 Φεβρουαρίου 2024 τη λίστα με τα έργα που κινδύνευαν με απένταξη, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τύχη των υποδομών στη Μεσσηνία. Η απόφαση Παπαθανάση απλώς έρχεται να επικυρώσει την απώλεια των ευρωπαϊκών πόρων, επικαλούμενη την αναθεώρηση του σχεδίου που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριο του 2025. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ως κύριος του έργου, παρακολουθεί την κατάρρευση ενός σχεδιασμού που υποτίθεται ότι θα ενίσχυε τη γεωργική παραγωγή μέσω ΣΔΙΤ.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια βαθύτερη παθογένεια του πολιτικού και ενημερωτικού συστήματος. Το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι παρήγαγε ουσιαστικό έργο ελέγχου και αποκάλυψε την επερχόμενη απένταξη πριν από δύο ολόκληρα χρόνια, αδυνατεί να επικοινωνήσει τις παρεμβάσεις του στους πολίτες. Ο ακραίος κατακερματισμός της ενημέρωσης και η στενή πρόσδεση μεγάλου μέρους του Τύπου στο κρατικό ταμείο δημιουργούν ένα τείχος σιωπής. Οι αποκαλύψεις της αντιπολίτευσης συχνά θάβονται κάτω από έναν ορυμαγδό επικοινωνιακής διαχείρισης, την ώρα που η κοινωνία στερείται την πραγματική εικόνα. Σε αυτό το θολό ενημερωτικό τοπίο, η αντιαναπτυξιακή διανομή των ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της οικονομικής ολιγαρχίας συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Η αδύναμη αντιπολίτευση, η ελεγχόμενη ενημέρωση και η κυβερνητική παρεοκρατία λειτουργούν ως εγγυητές μιας πορείας που οδηγεί στην οικονομική και υποδομική κατάρρευση. Όσο ο δημόσιος έλεγχος απουσιάζει και η ενημέρωση παραμένει δέσμια κρατικών επιχορηγήσεων, η παρεοκρατία θα συνεχίσει να κατευθύνει τα ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς ουσιαστικό αναπτυξιακό αντίκρισμα. Η αδυναμία άρθρωσης ενός ισχυρού αντιπολιτευτικού λόγου που να φτάνει στα αυτιά των πολιτών επιτρέπει στην κυβέρνηση να αναδιανέμει τους πόρους κατά το δοκούν, υποθηκεύοντας το μέλλον της χώρας με την ανοχή ενός κατακερματισμένου μιντιακού τοπίου.

ΣΣ Η φωτογραφία είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης

lathanasis@gmail.com