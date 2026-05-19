«Παραμύθι χωρίς όνομα» από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά στο Πνευματικό Κέντρο

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα ανεβάσουν επί σκηνής το έργο, σε θεατρική διασκευή του Ιάκωβου Καμπανέλλη, βασισμένη στο ομώνυμο έργο της Πηνελόπης Δέλτα, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία. Η παράσταση έχει ήδη παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία στην Καλαμάτα, καθώς και στο 18ο Περιφερειακό Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου στο Ξυλόκαστρο, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα της δουλειάς των μαθητών και μαθητριών. Η αυριανή παράσταση αποκτά και έναν ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς θα υπάρχει συμβολικό αντίτιμο εισόδου και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ομίλου Θεατρικής Αγωγής του Γυμνασίου και Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, με την καθοδήγηση της υπεύθυνης της θεατρικής ομάδας Κωνσταντίνας Κορμά, ενώνουν τη δημιουργικότητα και την ευαισθησία τους σε μια δράση πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο «Παραμύθι χωρίς όνομα» αποτελεί έναν διαχρονικό ύμνο για την Ελλάδα, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως η διαδοχή, η φθορά και η αναγέννηση μέσα από την κρίση. Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια προβάλλεται η ιδέα ότι η ιστορία και η ζωή εξελίσσονται σε μια συνεχή πορεία ανανέωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι κανένας χαρακτήρας δεν είναι απόλυτα καλός ή κακός, καθώς η εξέλιξη οδηγείται συχνά προς το θετικό αποτέλεσμα μέσα από ανθρώπινες αδυναμίες και όχι μόνο από αρετές.

Οι ίδιοι οι μαθητές μοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους: «Αυτές τις δύο μέρες που ανεβάσαμε την παράσταση, ένιωσα πως οι κόποι και η προσπάθεια του χειμώνα οδήγησαν σε μεγάλη επιτυχία», αναφέρει ο Δημήτρης. «Ο σοφός λαός λέει “παν μέτρον άριστον”, όμως αυτή η παράσταση δεν είχε κανένα μέτρο στη μοναδικότητα και τη σπουδαιότητά της», σημειώνει ο Γιώργος - Μάριος. «Η παράσταση δίνει στο κοινό ένα σπουδαίο μάθημα: την αλληλεγγύη, τη δύναμη της πίστης και της προσπάθειας και το ότι από τους πιο μικρούς γεννιούνται τα πιο μεγάλα», υπογραμμίζει ο Στάθης. «Η παράσταση αυτή αναδεικνύει τη δύναμη της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της συμπαράστασης, ακόμη και όταν οι άνθρωποι είναι λίγοι, αλλά έχουν κοινούς στόχους», λέει η Λυδία. «Είναι απίστευτο πως μια ομάδα 17 εφήβων κατάφερε να αποδώσει ένα τόσο βαθύ έργο με τόσο καλή συνεργασία, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού. Για μένα ήταν μια από τις ωραιότερες εμπειρίες, γιατί μου έμαθε ότι με όνειρο, επιμονή και ομαδικότητα έρχεται ένα όμορφο αποτέλεσμα», αναφέρει η Διονυσία. Ο Ομιλος Θεατρικής Αγωγής των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά συνεχίζει να εμπνέει και να δημιουργεί, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης και της συνεργασίας μέσα από τη μαθητική δημιουργικότητα.

