Οι «μειώσεις» στο νερό, που είναι αυξήσεις

Οι «μειώσεις» του Δημάρχου είναι οι νέες ληστρικές αυξήσεις στο νερό – Καμία κοροϊδία στις πλάτες του λαού της Καλαμάτας και των χωριών μας!

Η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας και η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ ξεπέρασαν κάθε όριο πρόκλησης και εμπαιγμού. Μετά τις καθολικές αντιδράσεις των κατοίκων στα χωριά του Δήμου μας, με πρώτη την οργανωμένη μαζική απάντηση στα Λέικα, ο Δήμαρχος κ. Βασιλόπουλος επιχείρησε χθες να βαφτίσει το κρέας... ψάρι. Παρουσίασε τις δήθεν «εκπτώσεις συνέπειας» ως κοινωνικό έργο, την ώρα που οι «εκπτώσεις» αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα νέες, υπέρογκες αυξήσεις!

Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα:

* Δεν πρόκειται για μειώσεις, αλλά για καθαρή ληστεία: Όταν ένας κάτοικος χωριού καλείται να πληρώσει αυξήσεις 40%, 60% και 100%, αυτό δεν είναι ελάφρυνση. Είναι εκτόξευση της τιμής του νερού! Το γεγονός ότι η αρχική αύξηση ήταν 140% και 210% δεν κάνει το νέο χαράτσι υποφερτό.

* Εκβιασμός με τη «συνέπεια»: Η Δημοτική Αρχή χωρίζει τους συνδημότες μας σε κατηγορίες. Τιμωρεί όσους αδυνατούν να πληρώσουν στην ώρα τους λόγω της γενικότερης ακρίβειας, της φτώχειας και των χαμηλών εισοδημάτων, επιβάλλοντας τους τα εξωφρενικά ποσοστά του 210%.

* Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα: Οι αυξήσεις αυτές δεν γίνονται τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της ΕΕ, της κυβέρνησης και της ΡΑΑΕΥ, την οποία η Δημοτική Αρχή εφαρμόζει πιστά, για την πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού και την «ανάκτηση κόστους», προς όφελος των εργολάβων.

* Η υποκρισία για τα χρέη: Την ώρα που αποκαλύπτεται ότι υπάρχουν συσσωρευμένα χρέη 8 εκατομμυρίων ευρώ από το 2002, η ΔΕΥΑΚ επιλέγει να κυνηγά τις λαϊκές οικογένειες με διακοπές υδροδότησης για οφειλές των 500 ευρώ και να στέλνει τα χρέη στις ΔΟΥ για κατασχέσεις. Γιατί δεν διεκδίκησαν τόσα χρόνια κρατική χρηματοδότηση; Γιατί δεν στράφηκαν ενάντια στους μεγαλοοφειλέτες, αλλά εξαντλούν την αυστηρότητά τους στον απλό λαό;

Η Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας ξεκαθαρίζει: Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην κοροϊδία. Το νερό δεν μπορεί να πληρώνεται για «χρυσάφι».

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

1. Να ακυρωθούν αμέσως όλες οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ σε όλα τα χωριά και την πόλη.

2. Άμεση μείωση των τιμολογίων με κατάργηση της ανταποδοτικότητας και του ΦΠΑ στο νερό και την αποχέτευση.

3. Καμία διακοπή νερού σε λαϊκά νοικοκυριά, ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Να σταματήσει η αποστολή των χρεών στις ΔΟΥ.

4. Έξω οι εργολάβοι από τη ΔΕΥΑΚ. Διεκδίκηση σταθερής κρατικής χρηματοδότησης και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Καλούμε τους κατοίκους των χωριών και ολόκληρου του Δήμου Καλαμάτας να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Κανένας συμβιβασμός με τα ψίχουλα των «εκπτώσεων». Μόνο ο λαός μπορεί να βάλει φρένο σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική.

Υ.Γ Αλήθεια εκείνη η επιτροπή (από 2 άτομα) που θα συνεδρίαζε για τα Λέικα και θα εξέταζε την κατάσταση με την τιμή του νερού όπως έλεγε ο Δήμαρχος για να τους κατευνάσει στο Δημοτικό συμβούλιο, συνεδρίασε και έβγαλε και πόρισμα; Για γέλια και για κλάματα…