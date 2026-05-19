Γάλλοι μαθητές στο 3ο Λύκειο Καλαμάτας

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια, πολιτιστικές επισκέψεις και αθλητικές δραστηριότητες, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, τις αξίες του Ολυμπισμού και τη διαχρονική σημασία τους στη σύγχρονη κοινωνία. Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή του προγράμματος αποτέλεσε η επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία, τον τόπο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι μαθητές περιηγήθηκαν στον ιστορικό χώρο, συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες και ήρθαν σε επαφή με το πνεύμα και τις αξίες της αρχαίας ελληνικής παράδοσης. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε και η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας, όπου η γνωριμία με τα εκθέματα πραγματοποιήθηκε με έναν σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο. Μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και δραστηριοτήτων, οι μαθητές εξερεύνησαν το μουσείο σαν ένα ζωντανό παιχνίδι ανακάλυψης, συνδυάζοντας τη μάθηση με τη συνεργασία και τη διασκέδαση. Παράλληλα, επισκέφθηκαν και το Μουσείο Παραδοσιακής Ελληνικής Φορεσιάς «Βικτωρία Γ. Καρέλια», γνωρίζοντας σημαντικά στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μια ακόμη εμπειρία που ενθουσίασε ιδιαίτερα τους Γάλλους μαθητές ήταν η επίσκεψη στον Λαογραφικό Σύλλογο «Κορύβαντες» Καλαμάτας. Εκεί γνώρισαν την ελληνική παράδοση μέσα από τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών, συμμετέχοντας με μεγάλο κέφι και ενθουσιασμό. Οι μαθητές ήρθαν πιο κοντά στον ελληνικό πολιτισμό και δημιούργησαν όμορφες αναμνήσεις που θα τους συνοδεύουν για καιρό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσης workshop υγιεινής διατροφής, στο οποίο Έλληνες και Γάλλοι μαθητές συνεργάστηκαν και έμαθαν βιωματικά τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και των υγιεινών συνηθειών. Οι μαθητές μαγείρεψαν παραδοσιακές ελληνικές υγιεινές συνταγές, αντάλλαξαν γαστρονομικές εμπειρίες και απόλαυσαν μια δημιουργική διαδικασία που συνδύασε τη μάθηση με τη συνεργασία και τη χαρά της συμμετοχής.

Ιδιαίτερο ενθουσιασμό προκάλεσαν και οι αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώθηκαν στην πόλη μας. Οι μαθητές γνώρισαν το άθλημα του padel στο Olympico Padel & Tennis Club Kalamata, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου, Γιώργου Γιωργακίλα, ενώ είχαν επίσης την ευκαιρία να παίξουν beach volley στις εγκαταστάσεις του Kalamata Beach Volley, απολαμβάνοντας μοναδικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Σημαντικός σταθμός της φιλοξενίας υπήρξε και η επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους της βιβλιοθήκης και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και τα εκπαιδευτικά της προγράμματα. Με την καθοδήγηση του βιβλιοθηκονόμου Ευάγγελου Κοτσίλα γνώρισαν το σύστημα Dewey, τον τρόπο ταξινόμησης και καταλογογράφησης των βιβλίων, καθώς και το αυτόματο σύστημα δανεισμού, ανακαλύπτοντας τον σύγχρονο ρόλο της βιβλιοθήκης ως χώρου γνώσης, πολιτισμού και συνεργασίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το σχολείο «Καθοριστική για την επιτυχία της φιλοξενίας ήταν η συνεργασία των εκπαιδευτικών του 3ου Λυκείου Καλαμάτας, Νικολέττας Παναγιωτοπούλου και Γρηγορίας Σιψά, με τους εκπαιδευτικούς του γαλλικού σχολείου, Martin Antoine και Rouiba Mélissa, οι οποίοι υποστήριξαν και συνόδευσαν τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες».