Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα - Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αθήνα

Με συντεταγμένο τρόπο και κορναρίσματα αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από το Σύνταγμα, όπου διανυκτέρευσαν.

Η αποχώρηση των τρακτέρ άρχισε στις 11.00 ακολουθώντας το δρομολόγιο: Σύνταγμα, Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Μεταξουργείο, από όπου κατευθύνθηκαν στις εθνικές οδούς Αθηνών- Λαμίας και Αθηνών- Κορίνθου.

Τα τρία τρακτέρ που είχαν φτάσει από την εθνική Αθηνών- Κορίνθου, φορτώθηκαν σε φορτηγά μεταφορικής και επιστρέφουν στην αφετηρία τους, ενώ τα 41 τρακτέρ που έφτασαν στην πρωτεύουσα από την βόρεια πλευρά, κατευθύνθηκαν στα διόδια Αφιδνών, όπου στις 13.00 άρχισαν να φορτώνονται σε πλατφόρμες και επιστρέφουν στην επαρχία.

Μετά την αποχώρηση των τρακτέρ άνοιξαν όλοι οι δρόμοι στην Αθήνα και πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ