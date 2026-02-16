Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» από τα έργα στην Αττική Οδό: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αθηνών-Κορίνθου (βίντεο)

Εικόνα κυκλοφοριακού «εμφράγματος» συνεχίζει να παρουσιάζει η Αττική το απόγευμα της Δευτέρας λόγω της διακοπής κυκλοφορίας σε τμήματα της Αττικής Οδού, λόγω εργασιών.

Αυτή την ώρα, η κατάσταση στη Λεωφόρο Αθηνών-Κορίνθου, κυρίως στο ύψος του Χαϊδαρίου, είναι πολύ δύσκολη για τους οδηγούς όπως και στην άνοδο του Κηφισού, όπου σημειώνεται μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων.

Στη Λεωφόρο Αθηνών και ειδικότερα στο ρεύμα προς Αθήνα, οι καθυστερήσεις αρχίζουν από την Ελευσίνα έως την περιφερειακή Ασπροπύργου και από το Δαφνί μέχρι τον Κηφισό. Στο αντίθετο ρεύμα, το πρόβλημα αρχίζει πριν από τη Λεωφόρο Σχιστού και φτάνει έως τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Η κατάσταση αυτή αποτελεί επακόλουθο των έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης που πραγματοποιούνται στη γέφυρα – τούνελ των Λιοσίων στην Αττική Οδό.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου στην Αττική Οδό, Μάνδρας, Μαγούλας, Αιγάλεω και Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Η κίνηση διεξάγεται μέσω Λεωφόρου Αθηνών και Κηφισού, με τους δύο αυτούς βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής να δέχονται μεγάλη πίεση από την εκτροπή των οχημάτων.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρατάθηκαν έως και τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου.

Πώς διαμορφώνονται οι εναλλακτικές διαδρομές

Όσοι κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας, περνούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

Όσοι θέλουν να κινηθούν προς Λαμία, ακολουθούν τη Λεωφόρο Αθηνών και στο ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισού στρίβουν προς τον Κηφισό.

Για το αεροδρόμιο, οι οδηγοί κινούνται μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανεβαίνουν τον Κηφισό και εισέρχονται εκ νέου στην Αττική Οδό από την έξοδο Μεταμόρφωσης.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου, προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Πηγή: ertnews.gr