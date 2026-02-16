Δίκη Βαλυράκη: Στο επίκεντρο ο ισχυρισμός των δύο κατηγορουμένων ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα την επίμαχη μέρα

Ο ισχυρισμός των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, ότι στις 24 Ιανουαρίου 2021 που τους αποδίδεται ότι σκότωσαν τον πρώην υπουργό στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, δεν είχαν βγει για ψάρεμα, τέθηκε στο επίκεντρο της διαδικασίας ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε κατάθεση που είχε δώσει στον Ανακριτή, συνταξιούχος, που ψάρευε συχνά. Με την έναρξη της διαδικασίας, αφού ο πρόεδρος ανέγνωσε έγγραφο Δημόσιου Νοσοκομείου, το δικαστήριο έκρινε την παρουσία του ηλικιωμένου στο βήμα του μάρτυρα, ανέφικτη, λόγω σοβαρού προβλήματος νευροεκφυλιστικής πάθησης που αντιμετωπίζει. Στην κατάθεση που αναγνώστηκε , ο μάρτυρας είχε καταθέσει ότι την επίμαχη μέρα, είχε βγει για ψάρεμα και ότι στο αλιευτικό καταφύγιο δεν είχε δει το σκάφος των δύο κατηγορουμένων. «Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα. Δεν ήταν το σκάφος τους στο αλιευτικό καταφύγιο» έχει πει στον Ανακριτή.

Κατά την Υποστήριξη της Κατηγορίας, η μαρτυρία καταρρίπτει τον ισχυρισμό των δύο κατηγορούμενων ότι την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα και ήταν στο σπίτι. Μάλιστα οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, τόνισαν πως η κατάθεση του μάρτυρα στον Ανακριτή, ήταν ακριβής σε διάφορα σημεία της και για τον λόγο αυτό η άλλη πλευρά, σε συνεννόηση με μέλη της οικογένειας του ηλικιωμένου «επιχειρεί να την αμφισβητήσει αναφερόμενη σε άνοια». Είπαν επίσης πως δεν υπάρχει καμία αντίφαση στις καταθέσεις του ηλικιωμένου, αφού η αναφορά του στο σκάφος των κατηγορούμενων έγινε όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα.

Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση αντέτεινε πως ο ηλικιωμένος, τέσσερις μέρες μετά το περιστατικό, είχε δηλώσει ότι δεν είδε τίποτα στο λιμάνι. Όπως είπε η εκ των συνηγόρων των δύο ψαράδων, ο ηλικιωμένος αργότερα έδωσε «διαφορετικές εκδοχές» λέγοντας πως δεν είδε το σκάφος των κατηγορούμενων «ούτε να μπαίνει ούτε να βγαίνει» για να ισχυριστεί τελικά στον Ανακριτή πως το σκάφος των κατηγορούμενων έλειπε από το καταφύγιο όταν βγήκε ο ίδιος με το δικό του σκάφος. Στο δικαστήριο κατέθεσε ο γιός του ηλικιωμένου, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν είναι βέβαιος αν ο πατέρας του ήταν σε θέση να θυμάται. «Είχε ξεκινήσει η άνοια» ανέφερε.

Πρόεδρος: Πότε είχε ξεκινήσει η άνοια;

Μάρτυρας: Περίπου μία πενταετία. Στην αρχή τα ψιλομπέρδευε λιγάκι. Προσπαθούσαμε να τον σταματήσουμε από το ψάρεμα. Τώρα για την κατάθεση τι να πω.. Ήταν η μέρα του; (που θυμόταν) Τα μπέρδεψε κάπως; Δεν ξέρω. Εμένα μου είπε πως το σκάφος των κατηγορούμενων το είδε στο λιμάνι. Για τον Ανακριτή μου είπε “πολύ καλός άνθρωπος. Γλυκός. Δεν ήθελα να του χαλάσω χατίρι”. Τον κάλεσε και στο σπίτι για φαγητό”.

Πάρεδρος: Για εκείνη την μέρα έχετε κάποιο δείγμα ότι ο πατέρας σας δεν ήταν σε θέση να καταθέσει;

Μάρτυρας: Όχι.

Η δίκη συνεχίζεται.

