Πτώση δέντρου δίπλα στο 1ο Λύκειο Καλαμάτας

13:38 15/05
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κίνησης, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση σε διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.
Ευτυχώς, από την πτώση του δέντρου δεν υπήρξε τραυματισμός.
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Χίου, στην περιοχή δίπλα από το 1ο Λύκειο Καλαμάτας, κοντά στη συμβολή με την οδό Λυκούργου, όταν μεγάλο δέντρο κατέρρευσε ξαφνικά στο οδόστρωμα.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κίνησης, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση σε διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.
Ευτυχώς, από την πτώση του δέντρου δεν υπήρξε τραυματισμός.