Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2026: Τρεις διακρίσεις απέσπασε η Μεσσηνία

Τρεις διακρίσεις απέσπασε η Μεσσηνία στα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2026 του «Αθηνοράματος», καθώς το «Anama» στη Γιάλοβα βαθμολογήθηκε με 15/20, το «Parelia» στο ξενοδοχείο “W Costa Navarino” έκανε νέα είσοδο με 14,5/20 και οι «Βερσαλλίες» στην Καλαμάτα απέσπασαν 14/20.

Στην Πελοπόννησο βραβεύτηκαν επίσης τα εστιατόρια Dex.Silo.01 στο ξενοδοχείο “Dexamenes Seaside” στην Ηλεία με 14,75/20, «Aspasia» στη Μάνη με 14,5/20, «Ζέρζοβα» στην Ορεινή Αρκαδία με 14/20 και «Ιωσήφ» στην Ορεινή Αρκαδία με 14/20 ως νέα είσοδος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2026 απονεμήθηκαν τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην «Αίγλη Ζαππείου», στο πλαίσιο του θεσμού των Χρυσών Σκούφων, σηματοδοτώντας την επιστροφή της διοργάνωσης στην Αθήνα μετά από οκτώ χρόνια φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.

Για ένατη χρονιά ως αυτόνομος θεσμός, τα βραβεία ανέδειξαν συνολικά 91 εστιατόρια από όλη τη χώρα, με το «Varoulko Seaside» του Λευτέρη Λαζάρου να παραμένει στην κορυφή με βαθμολογία 16/20. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα «Selene» στη Σαντορίνη και «Noble Gourmet» στη Ρόδο με 15,5/20. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική της ελληνικής γαστρονομίας, μέσα από εστιατόρια που αξιοποιούν την τοπικότητα και την παράδοση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα.