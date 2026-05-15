«Τα Παγκάκια»: Γυρισμένο στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας το νέο τραγούδι της Μαλού (Βίντεο)

Στο YouTube κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Καλαματιανής τραγουδίστριας Μαλού με τίτλο «Τα Παγκάκια», συνοδευόμενο από ένα βιντεοκλίπ γυρισμένο στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας.

Το νέο μουσικό εγχείρημα έχει έντονο τοπικό χαρακτήρα, καθώς συμμετέχουν δεκάδες μέλη χορευτικών συλλόγων της πόλης, δίνοντας ζωντάνια και ρυθμό στις εικόνες του βίντεο. Στο βιντεοκλίπ εμφανίζονται ο σύλλογος Εν Χορώ Μεσσηνίας, η Σχολή χορού Fame Dance Academy, ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, ο Χορευτικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας, ο Χορευτικός Σύλλογος Ασπροχώματος και ο Χορευτικός Σύλλογος «Ξενία».

Στο μουσικό μέρος συμμετέχει ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Βασίλης Κανάκης, ενώ στο βιντεοκλίπ εμφανίζεται και ο Θανάσης Τσιγαρίδης από την ίδια παράταξη.

Μέσα από το νέο της τραγούδι, η Μαλού συνδυάζει σύγχρονα μουσικά στοιχεία με εικόνες από την πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης, προβάλλοντας παράλληλα το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας και τη δυναμική παρουσία των τοπικών συλλόγων.

