Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης έξω από το σπίτι του

Συνελήφθη μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του Σπάτα μετά από πυροβολισμούς στον αέρα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περί τις 00:20 αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι του άνδρα, στην οδό Ήμερου Πεύκου, αλλά δεν τον βρήκαν μέσα. Τον εντόπισαν λίγο αργότερα σε παρακείμενο οικόπεδο και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς λίγο πριν από τις 19:00 χθες Δευτέρα πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα έξω από το σπίτι του και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε αυτό. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτής, που επιχείρησε να τον πείσει να παραδοθεί.

Κατά πληροφορίες ο άνδρας τον Μάιο του 2025 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού και έκτοτε βρισκόταν σε κατ´οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») .

ΑΠΕ-ΜΠΕ