Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονου από την Τρίπολη

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού 52χρονου άνδρα που εξαφανίστηκε από την Τρίπολη, σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», το οποίο προχώρησε σήμερα, 11 Μαΐου στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Ο Γκοργκόλης Χρήστος, 52 ετών, αγνοείται από τις 5 Μαΐου 2026, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αναζήτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο αγνοούμενος έχει ύψος 1,70 μ., είναι εύσωμος, με γκρι μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα και μπλε σκούρα παπούτσια, ενώ κρατούσε πράσινο σακίδιο πλάτης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο, με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, η οποία παρέχει συνεχή ενημέρωση για την υπόθεση.

