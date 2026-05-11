Συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας Κ. Χρυσοστόμου

Σεβασμιώτατε, ποια είναι η σημασία της φιλανθρωπικής συναυλίας «Μαζί για το Αλεξανδράκειο» που θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 20.30;

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η κοινωνία μας μπορεί να ενωθεί γύρω από έναν κοινό σκοπό: την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Η φιλανθρωπική συναυλία «Μαζί για το Αλεξανδράκειο» δεν είναι απλώς ένα πολιτιστικό γεγονός, αλλά μια πράξη αγάπης και μία στάση ευθύνης στα τιμημένα γηρατειά. Το Αλεξανδράκειο Ιδρυμα, με τη μακρά ιστορία και την αδιάλειπτη προσφορά του από το 1871, στηρίζει καθημερινά ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, προσφέροντάς τους φροντίδα, αξιοπρέπεια, ανθρώπινη παρουσία και θαλπωρή, μαζί με ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Η ενίσχυση του ιερού έργου του, είναι χρέος όλων μας.

Γιατί θεωρείτε σημαντική τη στήριξη τέτοιων ιδρυμάτων στη σημερινή εποχή;

Ζούμε σε μια περίοδο με πολλές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, όπου οι ευάλωτες ομάδες χρειάζονται περισσότερο από ποτέ τη στήριξή μας. Οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας δεν πρέπει να αισθάνονται μόνοι. Αντιθέτως, οφείλουμε να τους περιβάλλουμε με σεβασμό και αγάπη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην κοινωνία. Ιδρύματα όπως το Αλεξανδράκειο επιτελούν ένα σπουδαίο έργο και αξίζουν την έμπρακτη υποστήριξή μας με κάθε διαθέσιμο τρόπο.

Ποιος είναι ο ρόλος της Μητρόπολης σε τέτοιες δράσεις;

Η Μητρόπολή μας και ευρύτερα η Εκκλησία έχει διαχρονικά ως αποστολή της τη διακονία του ανθρώπου.

Δεν περιορίζεται μόνο στο πνευματικό έργο, αλλά βρίσκεται ενεργά δίπλα στην κοινωνία, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που προάγει την αλληλεγγύη και την φιλανθρωπία, χωρίς να υποκαθιστά το κράτος Πρόνοιας, σεβόμενη την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και αυτό είναι που κάνει την διαφορά. Η αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας στη συναυλία αυτή εκφράζει τη βαθιά μας πεποίθηση ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να ενισχύονται και να προβάλλονται. Παράλληλα, η αγαστή σύμπνοια με φορείς, όπως εν προκειμένω με τα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea και τον κ. Θεόδωρο Καρούτζο το έργο του οποίου επιστεγάζεται από έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει κοινωνικό όραμα, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους πολίτες της Μεσσηνίας;

Θα ήθελα να καλέσω όλους τους πολίτες να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Με μια απλή πράξη. Με την παρουσία τους στη συναυλία.

Με τον τρόπο αυτό μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά σε έναν μεγάλο σκοπό. Κάθε εισιτήριο είναι από μόνο του μια πράξη προσφοράς και μια έμπρακτη απόδειξη ότι η κοινωνία διαθέτει ευαισθησία και ανθρωπιά. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διαδώσουμε το μήνυμα της εκδήλωσης, ώστε να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Ποια είναι η προσωπική σας ευχή για τη συγκεκριμένη εκδήλωση;

Εύχομαι η συναυλία να αποτελέσει μια βραδιά γεμάτη χαρά και συγκίνηση, ενότητα και ελπίδα. Η μουσική έχει τη δύναμη να μας ενώνει και να μας υπενθυμίζει τις κοινές μας αξίες. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη για να στηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη. Οταν λειτουργούμε με αγάπη και συλλογικότητα, μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά.



