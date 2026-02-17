Μέτρα της Tροχαίας για την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου μετά το κυκλοφοριακό «έμφραγμα» λόγω εργασιών στην Αττική Οδό

Το κυκλοφοριακό κομφούζιο και την απίστευτη ταλαιπωρία των οδηγών που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες, λόγω των εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων της Αττικής Οδού, προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Τροχαία Αττικής, με την ενεργοποίηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαρκή ανάπτυξη δυνάμεων στους οδηγούς άξονες, οι οποίες προσαρμόζονται συνεχώς ανάλογα με τις συνθήκες.

Ιδιαίτερα χθες, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία, καταγράφηκε πολύ αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος, λόγω των έργων, καθώς τα αυτοκίνητα ήταν για ώρες μποτιλιαρισμένα, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Αθηνών και στον Κηφισό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας, η επιβάρυνση στο δυτικό οδικό δίκτυο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς 27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό και διοχετεύθηκαν στη Λεωφόρο Αθηνών και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο Ασπροπύργου-Φυλής.

Ταυτόχρονα, από τα διόδια Φυλής προς Αεροδρόμιο εισήλθαν 12.775 οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 4.171 σε σχέση με μια συνήθη ημέρα, ενώ η επαναλειτουργία της εισόδου από τον άξονα Αθηνών – Κορίνθου, συνέβαλε σημαντικά στην αποσυμφόρηση, απορροφώντας 5.653 οχήματα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες κυκλοφοριακές συνθήκες, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, διέθεσε 40 αστυνομικούς σε κομβικά σημεία, με συνεχή παρουσία ρυθμιστών τροχονόμων σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αθηνών και υποστήριξη από οχήματα άμεσης επέμβασης, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ροή των οχημάτων.

Τονίζεται επίσης ότι, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις και τα έκτακτα συμβάντα που ανέκυψαν, η διαχείριση παρέμεινε δυναμική και αποτελεσματική. Τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Μονής Δαφνίου, κατά τις πρωινές ώρες, προκάλεσε πρόσκαιρη επιβάρυνση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, με ταχεία αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επιπλέον, η αυξημένη συμφόρηση, που παρατηρήθηκε στη διασταύρωση Περιφερειακής Αιγάλεω – Λ. Αθηνών, λόγω και ακινητοποίησης φορτηγού με βλάβη και δύο τροχαίων ατυχημάτων, διαχειρίστηκε με στοχευμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις.

Ο συνολικός επιχειρησιακός συντονισμός πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, με διαρκή αξιολόγηση και αναπροσαρμογή των μέτρων, βάσει της εξέλιξης των κυκλοφοριακών δεδομένων.

Καταλήγοντας η ανακοίνωση, αναφέρει ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί αναλύονται, με σκοπό τη διαρκή επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή των μέτρων που εφαρμόζονται, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή ροή κυκλοφορίας έως την πλήρη ομαλοποίηση της κατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση οι εργασίες βαριάς συντήρησης της σήραγγας Λιοσίων της Αττικής Οδού θα συνεχιστούν μέχρι και τις 06.00 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής, γεγονός που σημαίνει ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος στο εναλλακτικό οδικό δίκτυο θα είναι πολύ αυξημένος και τις επόμενες ημέρες.

