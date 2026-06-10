Αναβάλλεται η συναυλία Γαρμπή-Σχοινά στην Καλαμάτα: Ανακοινώθηκε νέα ημερομηνία

Αναβάλλεται, λόγω ασθένειας της ερμηνεύτριας, η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 12/6, συναυλία «Μ’ εσένα μόνο Tour» της Καίτη Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η συναυλία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής FMB Events, τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία αντικατάστασης.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων που επιθυμούν την επιστροφή του αντιτίμου τους παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας που αναφέρεται στο εισιτήριό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση fmbevents.live@gmail.com.