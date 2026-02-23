Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι για τρίτη συνεχόμενη μέρα

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ξεκίνησαν σήμερα οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στο Βελούχι για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις αρχές, η σημερινή ημέρα διαφοροποιείται σημαντικά από τις προηγούμενες, δημιουργώντας συγκρατημένη αισιοδοξία στις διασωστικές ομάδες ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Στην περιοχή επικρατεί ηλιοφάνεια, γεγονός που προσφέρει πολύ καλύτερη ορατότητα και τη δυνατότητα περισσότερων και ευρύτερων προσβάσεων σε δύσβατα σημεία του βουνού. Ήδη τα drones της Πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτών άρχισαν να σαρώνουν από αέρος την απόκρημνη περιοχή, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος του αγνοούμενου.

Την ίδια ώρα, πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κατευθύνονται προς την «Ψηλή Κορφή», το σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου το απόγευμα του Σαββάτου. Οι ομάδες εμφανίζονται αισιόδοξες, εκτιμώντας ότι «η αυξημένη ορατότητα σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια θα βοηθήσουν να «κάτσει» το χιόνι και να αποκαλυφθούν πιθανά σημάδια που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του».

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και χθες το απόγευμα, τα σωστικά συνεργεία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο χιονοδρομικό κέντρο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πυκνή ομίχλη δεν επέτρεπαν τη συνέχιση των ερευνών με ασφάλεια.

Η αγωνία παραμένει έντονη, καθώς στην περιοχή βρίσκονται συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του αγνοούμενου, οι οποίοι τον περιγράφουν ως έμπειρο ορειβάτη, με σημαντική δράση και πολλές αναβάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ