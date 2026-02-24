Λάρισα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στην εμπορία ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων.

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 21ης Φεβρουαρίου 2026, στην ίδια περιοχή, τέσσερις αλλοδαποί -δύο άνδρες ηλικίας 26 και 48 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 24 και 44 ετών- σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή και βιασμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ειδοποίηση προς τις αστυνομικές Αρχές σχετικά με δύο αλλοδαπούς άνδρες που καλούσαν σε βοήθεια, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν την τοποθεσία τους. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν σε παραποτάμια περιοχή των Φαρσάλων.

Όπως καταγγέλθηκε, περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα οι δύο άνδρες, αναζητώντας εργασία, είχαν έρθει σε επικοινωνία μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με ομοεθνή τους. Στις 20 Φεβρουαρίου 2026 μετέβησαν οδικώς από τη χώρα τους στην Ελλάδα με όχημα που οδηγούσε ο συγκεκριμένος άνδρας και με συνοδηγό μία από τις συλληφθείσες, ενώ οι προαναφερόμενοι δράστες φέρονται να τους αφαίρεσαν τα δελτία ταυτότητάς τους.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Φεβρουαρίου οι δύο άνδρες φέρονται να κατέλυσαν σε παράπηγμα στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, όπου βρίσκονταν ακόμη τέσσερις ομοεθνείς τους. Αυτά τα άτομα εντοπίστηκαν επίσης από τους αστυνομικούς και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχαν μεταβεί στην Ελλάδα για εργασία, χωρίς να λαμβάνουν αμοιβή και διαβιούσαν υπό δυσχερείς συνθήκες.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε παρακείμενη οικία και συνέλαβαν τους τέσσερις φερόμενους ως δράστες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πέραν της υπόσχεσης για εξασφάλιση απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες με αμοιβή και παροχή διαμονής, ο 48χρονος κατηγορούμενος φέρεται, κατά περίπτωση, να άσκησε σωματική βία και να προέβη σε λεκτικές απειλές σε βάρος θυμάτων.

Επιπλέον, σύμφωνα με καταγγελία γυναίκας-θύματος, τρεις από τους συλληφθέντες την είχαν αρπάξει με τη βία τον Δεκέμβριο του 2025 από το χωριό όπου διέμενε στη χώρα καταγωγής της και τη μετέφεραν οδικώς στην Ελλάδα. Κατά την παραμονή της στη χώρα και υπό την άσκηση βίας από τον 48χρονο, δεν είχε επικοινωνία με συγγενικά της πρόσωπα. Όπως καταγγέλθηκε, σε διαφορετικές ημερομηνίες, ο ίδιος την εξανάγκασε σε ερωτική πράξη, παρά τη θέλησή της, τόσο με τον ίδιο όσο και με ηλικιωμένο άνδρα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Κατά τις έρευνες στην κατοχή των συλληφθέντων και σε οικία τους κατασχέθηκαν συνολικά 1.947,4 ευρώ και 5 λέβα Βουλγαρίας, πέντε κινητά τηλέφωνα, παραστατικό μεταφοράς χρηματικού ποσού μεταξύ δραστών, τετράδιο με σημειώσεις, καθώς και τρία οχήματα (δύο Ι.Χ.Ε. και ένα Ι.Χ.Φ.).

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τα δελτία ταυτότητας των θυμάτων, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

