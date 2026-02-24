Καταδίωξη στην Κηφισιά: Αναβλήθηκε η δίκη – Παραμένει κρατούμενος ο μάνατζερ (βίντεο)

Κρατούμενος παραμένει ο γνωστός μάνατζερ ο οποίος συνελήφθη μετά από καταδίωξη στην Κηφισιά.

Η δίκη του για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια σε βαθμό πλημμελήματος ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνάς αναβλήθηκε μετά από αίτημά του προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και να εκπροσωπηθεί από τον συνήγορό του που απουσίαζε.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος μίλησε στο δικαστήριο αρνούμενος την κατηγορία και υποστηρίζοντας πως ήταν ο φόβος που τον οδήγησε να μην σταματήσει. «Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα/ώρα, φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί. Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι’ αυτό φοβήθηκα», είπε.

Παρά το ότι ο 72χρονος κατηγορούμενος που όταν ρωτήθηκε τί επαγγέλεται δήλωσε ότι βοηθάει συγγενή του στα κτηματομεσιτικά, υποστήριξε πως αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δεν θα πρέπει να παραμείνει κρατούμενος, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός μάνατζερ συνελήφθη έπειτα από αστυνομική καταδίωξη τα ξημερώματα της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, ο 72χρονος οδηγός μικρού οχήματος τύπου Smart έτρεχε από τον Αγιο Στέφανο έως την Κηφισιά με υψηλές ταχύτητες, αρνούμενος να σταματήσει για έλεγχο.

Τελικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πηγή: news247.gr