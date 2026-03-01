Η Κορώνη τιμά τη διασπορά της στη Νότια Ιταλία με δύο επετειακές εκδηλώσεις

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων αδελφοποίησης της Κορώνης με το Brindisi di Montagna, καθώς και στο πλαίσιο ημερίδων αφιερωμένων στη διασπορά των Κορωναίων στη Νότια Ιταλία, διοργανώνονται δύο επετειακές εκδηλώσεις με επίκεντρο το ελληνικό τραγούδι, στις 6 και 7 Μαρτίου, στην Ιταλία.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στις 7 μ.μ., στο Brindisi di Montagna, στον χώρο της Scuola Elementare. Η συναυλία εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 20 χρόνια φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο περιοχές, τιμώντας παράλληλα την ιστορική σχέση που τις συνδέει από τον 16ο αιώνα. Το 1536, το εγκαταλελειμμένο τότε Brindisi di Montagna επανακατοικήθηκε από 30 οικογένειες Κορωναίων, οι οποίες συγκαταλέγονταν μεταξύ των 5.000 – και κατά άλλους 8.000 – κατοίκων της Κορώνης που, μετά την κατάκτησή της από τους Οθωμανούς, κατέφυγαν στη Νότια Ιταλία και τη Σικελία. Στους αιώνες που ακολούθησαν, μεγάλο μέρος του ελληνικού στοιχείου εγκαταστάθηκε σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, κυρίως στη Νάπολη, διατηρώντας ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Κεντρικό γεγονός και των δύο ημερών αποτελεί η συναυλία με τίτλο «Αφιέρωμα στο Ελληνικό Τραγούδι», με τη συμμετοχή της σοπράνο Λένας Σουρμελή και της πιανίστριας Ολένα Φέντκο, καθώς και μελών της Χορωδίας Κορώνης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα του ελληνικού ρεπερτορίου, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα και τη συναισθηματική δύναμη του ελληνικού τραγουδιού. Η δεύτερη εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 4.30 μ.μ., στη Νάπολη, στον ιστορικό ναό Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce, στο κέντρο της πόλης. Θα προηγηθεί ημερίδα με θέμα τη διασπορά των Κορωναίων στη Νότια Ιταλία, με ομιλητές τον Antonio Stopani από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο και τον Ιωάννη Κορίνθιο από το Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το δίκτυο κλασικών λυκείων SINTONIA. Και οι δύο εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό, υπογραμμίζοντας τον ανοιχτό και επετειακό χαρακτήρα τους, καθώς και τη βούληση των διοργανωτών να ενισχύσουν τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς ανάμεσα στην Κορώνη και τις ελληνικές κοινότητες της Ιταλίας.