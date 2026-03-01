Μεσσήνη: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού

Εκδήλωση με θέμα “Μεγαλώνοντας με ασφάλεια: Χτίζοντας γέφυρες εμπιστοσύνης στην οικογένεια”, πραγματοποιείται την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 6.30 το απόγευμα, στο αίθριο του Δημαρχείου Μεσσήνης με αφορμή την 6η Μαρτίου που έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Πρόκειται σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, για μία ενημερωτική εκδήλωση που απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την ψυχική υγεία και την ομαλή κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Στόχος της εκδήλωσης είναι η πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού και η καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από επιστήμονες και επαγγελματίες με εμπειρία στον χώρο της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν: α) “Η βία στη ζωή μας και στη ζωή των παιδιών μας”, από την Αθανασία Κουτσούκου, παιδοψυχολόγο, οικογενειακή θεραπεύτρια, EMDR Τραυματοθεραπεία.

β) “Σχολείο και σχολικός εκφοβισμός: πρόληψη, ρόλοι και καλές πρακτικές”, από την Ελισάβετ Σταθοπούλου, διευθύντρια Γυμνασίου Παραλίας Καλαμάτας, μέλος Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. Γ) “Συμπεριφορές εξάρτησης στην παιδική και εφηβική ηλικία: πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση”, από την Αγγελική Ρουμελιώτου, κοινωνική λειτουργό, Επιμελήτρια Ανηλίκων Δικαστηρίου Καλαμάτας.

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση και διάλογος με το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα για ερωτήσεις.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Μεσσήνης και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία υλοποίησης αυτής της ενημερωτικής εκδήλωσης.