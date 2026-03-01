«Αγαπάμε Δεσύλλα»: Πνεύμα συνεργασίας και υπερηφάνειας

Με συνέπεια και μεράκι, τα μέλη της ομάδας δεν περιορίζονται σε λόγια αγάπης για το χωριό τους, αλλά επενδύουν χρόνο και κόπο, για να αναδείξουν την ιστορία και την ταυτότητά του.
Ο πρόσφατος καθαρισμός και η πρώτη φάση των εργασιών στον σιδηροδρομικό σταθμό του χωριού σηματοδότησαν μόνο την αρχή.
Η συνέχεια, με την αποκάλυψη της θαμμένης γραμμής και την ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων του χώρου, αναμένεται να αναβαθμίσει αισθητικά και ουσιαστικά ένα σημείο-σύμβολο για τον Δεσύλλα.
Σε μια εποχή όπου η στατικότητα και η αναμονή χρηματοδοτήσεων κυριαρχούν, τέτοιες πρωτοβουλίες όχι μόνο ομορφαίνουν τον δημόσιο χώρο, αλλά καλλιεργούν πνεύμα συνεργασίας και υπερηφάνειας.