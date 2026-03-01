Κύκλος σεμιναρίων σύγχρονου χορού στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Στο πλαίσιο των στόχων του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έχει δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων μέσα στην χρονιά, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας.

Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην εκπαιδευτική στήριξη των μαθητών και ενίσχυση των θεσμών χορού της Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν στο Μέγαρο Χορού εξάωρα σεμινάρια σύγχρονου χορού μέχρι και τον Μάιο, με φιλοξενούμενους καταξιωμένους δασκάλους. Η έναρξη του κύκλου Keep Dancing έχει προγραμματιστεί στις 7 και 8 Μαρτίου με σεμινάριο σύγχρονου χορού από τον Πλωτίνο Ηλιάδη, ενώ θα ακολουθήσει στις 14 και 15 Μαρτίου σεμινάριο με την Έμυ Κορφιά και στις 28 και 29 Μαρτίου με την Ιωάννα Παρασκευοπούλου.

Ο κύκλος συνεχίζεται στις 4 και 5 Απριλίου με σεμινάριο σύγχρονου χορού για ενήλικες από τη Δήμητρα Μερτζάνη, διευρύνοντας το άνοιγμα της Σχολής προς την ευρύτερη κοινότητα.

Η ολοκλήρωση των δράσεων προγραμματίζεται για τις 23 και 24 Μαΐου με σεμινάριο σύγχρονου χορού από τη Λία Χαμηλοθώρη. Η έγκριση εξόδων των σεμιναρίων της Δημοτικής Σχολής Χορού ψηφίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Φάρις, με προϋπολογισμό 4.050 ευρώ.

Τα δίδακτρα συμμετοχής των ενδιαφερομένων έχουν οριστεί στα 5 ευρώ/ανά σεμινάριο για τους μαθητές της Σχολής Χορού και στα 10 ευρώ για χορευτές εκτός Σχολής.