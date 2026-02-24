Πέντε σύγχρονα ταχύπλοα σκάφη παρέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα

Πέντε σύγχρονα πυροσβεστικά ταχύπλοα σκάφη παρέλαβε σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη στις εγκαταστάσεις του 5ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Πειραιά.

Πρόκειται για πυροσβεστικά ταχύπλοα σκάφη άμεσης επέμβασης "RAFNAR FIFI 45", που σκοπό έχουν να ενισχύσουν ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος στη θαλάσσια πυρόσβεση και διάσωση.

«Η επιχειρησιακή ένταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα πέντε νέων ταχυπλόων σκαφών, που τυπικά ολοκληρώνεται σήμερα, είναι το αποτέλεσμα μιας μεθοδικής και εργώδους προσπάθειας να ενισχυθεί με ουσιαστικό τρόπο η παρουσία του Πυροσβεστικού Σώματος στο θαλάσσιο χώρο της πατρίδας μας. Είναι κυρίως μια πράξη εθνικής ευθύνης, που απορρέει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πατρίδας μας, μια χώρα με τεράστια ακτογραμμή, εκατοντάδες νησιά, τους λιμένες διεθνούς σημασίας, την αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα. Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι αυτή η ιδιαιτερότητα δεν επιτρέπει καθυστερήσεις, δεν επιτρέπει κενά στον χρόνο απόκρισης και δεν επιτρέπει διαφορετικά επίπεδα προστασίας ανάλογα με την γεωγραφία», επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Τα νέα πυροσβεστικά σκάφη, που παρελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος "ΑΙΓΙΣ", έχουν μήκος 12 μέτρα και όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συνδυάζουν ταχύτητα αξιοπιστία και προηγμένη τεχνολογία επιτρέποντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Με μέγιστη ταχύτητα 50 κόμβων, αυτονομία άνω των 250 ναυτικών μιλίων και συνολική ισχύ 1.050 ίππων, προσφέρουν αυξημένη ευελιξία και σταθερότητα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

Τα σκάφη αναμένεται να ενταχθούν στο δυναμικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των λιμένων Πειραιώς, Ηρακλείου, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ηγουμενίτσας και είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένα συνθετικά υλικά έχοντας τη δυνατότητα να επιχειρούν με ασφάλεια σε ανέμους εντάσεως έως και 8 μποφόρ. Παράλληλα, διαθέτουν σύγχρονο πυροσβεστικό εξοπλισμό και δυνατότητες διάσωσης και μεταφοράς πολιτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση του χρόνου απόκρισης και στην αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, των λιμενικών υποδομών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ειδικότερα διαθέτουν αντλία παροχής 2.000 λίτρων ανά λεπτό ενώ έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν έως και 12 άτομα.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κεφαλογιάννης με την προσθήκη των πέντε ταχυπλόων σκαφών ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος θα αριθμεί πλέον 15 σκάφη ενώ προσέθεσε ότι σύντομα θα ακολουθήσει και η ένταξη επιπλέον 12, πολλαπλών δυνατοτήτων, αυξάνοντας συνολικά τη διαθέσιμη δύναμη στα 27

«Η ισοτιμία στην ασφάλεια όλων των Ελλήνων πολιτών και των επισκεπτών μας, ανεξαρτήτως πού κατοικούν, διαβιούν ή επισκέπτονται, είναι ουσιαστική επιλογή πολιτικής, και συνταγματική υποχρέωση κάθε σύγχρονης Πολιτείας.

Γι' αυτό και η Πολιτική Προστασία της χώρας μας οφείλει να είναι παρούσα με την ίδια αποτελεσματικότητα σε κάθε νησί, σε κάθε παράκτια εγκατάσταση, όπως επίσης και σε κάθε ηπειρωτική πόλη. Η σημερινή παραλαβή των πέντε πλωτών μέσων εντάσσεται ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική», σημείωσε ο υπουργός ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται για μια αποσπασματική προσθήκη εξοπλισμού. «Είναι μέρος ενός συνεκτικού σχεδιασμού αναβάθμισης των δυνατοτήτων του Σώματος, που γίνεται πράξη χάρη στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ και εν προκειμένω με χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο εγχείρημα».

«Στους λιμένες και στις παράκτιες εγκαταστάσεις είναι γνωστό ότι συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος της εμπορικής, ενεργειακής και μεταφορικής δραστηριότητας της χώρας. Συνεπώς, η προστασία τους δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση ενός συμβάντος. Αφορά την διασφάλιση της συνέχειας, της οικονομικής και κοινωνικής λειτουργίας της πατρίδας μας» σημείωσε και προσέθεσε:

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κλιματική κρίση δεν δημιουργεί απλώς περισσότερα περιστατικά. Δημιουργεί περιστατικά πιο σύνθετα, πιο απαιτητικά και συχνά ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της επικράτειας. Σε μία τέτοια συνθήκη, η ανθεκτικότητα της χώρας κρίνεται σε σημαντικό βαθμό κατά πόσο διαθέτει πολλαπλές δυνατότητες από τη στεριά, τον αέρα και τη θάλασσα».

Επισήμανε ότι η σημερινή προσθήκη υπηρετεί ακριβώς αυτή τη λογική. «Επιτρέπει στο Πυροσβεστικό Σώμα να αναπτύσσει παρουσία στον θαλάσσιο χώρο όχι περιστασιακά, αλλά ως μόνιμη προβλέψιμη επιχειρησιακή δυνατότητα, κι αυτό έχει άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα. Πιο γρήγορη ανταπόκριση, μεγαλύτερη ασφάλεια σε νησιά και ακτές, πιο ισχυρή εμπιστοσύνη των πολιτών και των επισκεπτών μας, ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί αποτελεσματικά δίπλα τους όταν χρειαστεί».

Σημείωσε ότι με την ενίσχυση της θαλάσσιας ισχύος του, το Πυροσβεστικό Σώμα, κερδίζει μικρότερο χρόνο απόκρισης σε παράκτια και θαλάσσια συμβάντα, αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία, ενώ επίσης, ενισχύεται η παρουσία του σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές και βελτιώνεται η διαλειτουργικότητά του με τους υπόλοιπους φορείς ασφάλειας και διάσωσης και ιδιαίτερα με το Λιμενικό Σώμα. Ακόμη, όπως υπογράμμισε ο υπουργός, η πραγματική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται πάντα στο ανθρώπινο δυναμικό του, «στους άνδρες και στις γυναίκες που καλούνται να επιχειρήσουν σε σύνθετα και όλο πιο απαιτητικά περιβάλλοντα, στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα».

«Η ένταξη των νέων ταχυπλόων σκαφών ενισχύει αυτές τις δυνατότητές τους. Τους παρέχει ασφαλέστερα και κατάλληλα μέσα, διευρύνει το πεδίο δράσης τους και μειώνει τον επιχειρησιακό κίνδυνο. Τα πληρώματα τα οποία θα τα χειριστούν δεν εκπαιδεύτηκαν απλώς στην λειτουργία ενός σύγχρονου σκάφους. Εκπαιδεύτηκαν για συντονισμένη επιχειρησιακή δράση σε πραγματικές αντίξοες συνθήκες, που δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου, που απαιτεί λήψη αποφάσεων, υπό πίεση, ψυχραιμία, ταχύτητα και ακρίβεια», κατέληξε ο υπουργός.

Από την πλευρά ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Θεόδωρος Βάγιας, ανέφερε ότι τα νέα αυτά σκάφη συνδυάζουν ταχύτητα, αξιοπιστία, προηγμένη τεχνολογία και θα τους «επιτρέψουν να ανταποκριθούν ταχύτερα σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά τους ο κ. Βάγιας είπε ότι έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με παραμέτρους που τα εντάσσουν στην κατηγορία Β.

«Οι προδιαγραφές αυτές συντελούν στη δυνατότητα των σκαφών να επιχειρούν σε συνθήκες υψηλού κυματισμού με σημαντικό ύψος κύματος έως και τα τέσσερα μέτρα, σε ανέμους μέχρι και οκτώ μποφόρ αλλά και στη μείωση του χρόνου απόκρισης στα συμβάντα.

Για την εξωτερική πυρόσβεση διαθέτουν μία αντλία παροχής 2.000 λίτρων το λεπτό και ένα αυλό με δυνατότητα βολής 45 μέτρων. Επιπλέον, τα σκάφη διαθέτουν σύστημα αυτοπροστασίας. Πέραν των ανωτέρω, τα νέα σκάφη έχουν τη δυνατότητα διάσωσης ανθρώπων από τη θάλασσα καθώς και τη μεταφορά μέχρι και 12 ατόμων και έτσι ενισχύουν την αποστολή του πυροσβεστικού Σώματος για την προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημείωσε.

Ακόμη, όπως είπε, εσωτερικά του σκάφους έχει προβλεφθεί η ασφαλής μεταφορά τραυματιών, ασθενών και ατόμων που χρειάζονται βοήθεια με φορείο. Στο πλαίσιο της ασφαλούς διάσωσης και αναζήτησης ατόμων στη θάλασσα αλλά και στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, τα νέα σκάφη, όπως υπογράμμισε, ο κ. Βάγιας, είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα η οποία «συμβάλλει στη βελτίωση της επιχείρησης σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας».

«Το Πυροσβεστικό Σώμα εκσυγχρονίζεται. Η ενίσχυση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΠΣ εξελίσσεται εστιάζοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση και το σύγχρονο εξοπλισμό με στόχο τη θωράκιση έναντι φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών», κατέληξε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΑΠΕ - ΜΠΕ