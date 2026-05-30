Σάββατο, 30 Μαϊος 2026 20:17

Προβλήματα με τον φωτισμό στη Ναυαρίνου

Navarino Agora

 

Μέχρι τις 10 το πρωί παρέμενε χθες αναμμένο τμήμα του δημοτικού φωτισμού στη Ναυαρίνου, ένα περιστατικό που αναδεικνύει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού και ελέγχου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Την ίδια στιγμή, το τελευταίο διάστημα αρκετά φωτιστικά σώματα παραμένουν εκτός λειτουργίας κατά τις βραδινές ώρες, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στην εικόνα της περιοχής όσο και στην ασφάλεια των πολιτών. Καθώς η θερινή περίοδος έχει πλέον ξεκινήσει και η κίνηση στην παραλιακή αυξάνεται, απαιτείται άμεση καταγραφή των βλαβών και προσαρμογή των χρονοδιακοπτών ή των συστημάτων διαχείρισης φωτισμού. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η επαρκής νυχτερινή φωταγώγηση δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι, προϋποθέτουν απλώς σωστή λειτουργία και τακτική εποπτεία.

Τ.Αν.

