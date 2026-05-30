Το ΚΚΕ Μεσσηνίας με αφορμή την εισήγηση Μαντά: “Να λύσει πρώτα η κυβέρνηση το θέμα του ελαιοκομικού μητρώου”

Με επικρίσεις κατά της κυβέρνησης για το ελαιοκομικό μητρώο, η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ σχολιάζει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αφορμή την εισήγηση του βουλευτή Περικλή Μαντά.

Αναλυτικά η ΤΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

“Ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Περικλής Μαντάς, στην Ολομέλεια της Βουλής, ως εισηγητής του νέου σχεδίου νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διασυνοριακή αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δικαιολογητικών και τις νέες υπηρεσίες του gov.gr και του Gov.gr Wallet, μας μίλησε για «την αξιοποίηση του νέου ψηφιακού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης, κάνοντας ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για ένα καλύτερο και πιο σύγχρονο κράτος: ψηφιακό, διαλειτουργικό και αποτελεσματικό».

Θα προτείναμε, πριν μας ενημερώσει για το ψηφιακό κράτος και την τεχνητή νοημοσύνη, να λύσουν ως κυβέρνηση πρώτα το θέμα με τις δηλώσεις του ελαιοκομικού μητρώου, που στην Μεσσηνία και σε όλη την Πελοπόννησο είναι μια τεράστια ταλαιπωρία των πολιτών, μια τεράστια γραφειοκρατία και κυρίως κοροϊδία.

Σχεδόν ένας υπάλληλος, ανά ΔΑΟΚ, έχει ευθύνη χιλιάδες δηλώσεις, για μια δουλειά που θα μπορούσε να γίνει δωρεάν, γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία.

Το φέρε «ξανά τα ίδια χαρτιά» στο Ελαιοκομικό Μητρώο ισχύει απόλυτα, οπού ζητάνε τα ίδια χαρτιά που έχουν δηλωθεί σε κτηματολόγιο και ΟΣΔΕ”.