Διαμαρτυρίες για τη μεγάλη ταλαιπωρία

Κλειστό για περίπου 30 ημέρες είναι από την περασμένη Τρίτη, το τμήμα της 7ης επαρχιακής οδού μεταξύ Εύας και Αριστοδημείου, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης του δρόμου Μεσσήνη - Εύα - Λάμπαινα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω ασφαλτοστρωμένης παράκαμψης προς την εθνική οδό Τρίπολης - Καλαμάτας και την εθνική οδό 82 (προς Πύλο), ανάλογα με την κατεύθυνση των οχημάτων. Το Εύα - Αριστοδήμειο θα παραμείνει κλειστό για όλα τα οχήματα, με εξαίρεση τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, τα οποία θα διέρχονται με ευθύνη του αναδόχου και υπό κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας.

Πάντως, όπως διαπιστώσαμε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ασφαλτόστρωση και πραγματοποιούνται εργασίες τοποθέτησης υπόγειων δικτύων υποδομών, ενώ δεχθήκαμε διαμαρτυρίες από κόσμο που θέλει να επισκεφθεί την Αρχαία Μεσσήνη και ταλαιπωρείται σκληρά, καθώς δεν υπάρχει (αξιοπρεπής) παράκαμψη.

Γ.Σ.