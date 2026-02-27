Με 24ωρη απεργία συμμετέχει η ΠΝΟ στην τραγική επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά από αύριο τα ξημερώματα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άτομα.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει από τις 00:01 τα ξημερώματα έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, όπως έχει αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ.

«Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χώρα στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της το συνδικαλιστικό σωματείο των Ελλήνων ναυτικών.

Οι ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συναδέλφους τους αλλά και στους συνανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα, σημειώνει η ΠΝΟ, υπενθυμίζοντας ότι θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει, ώστε να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ότι η «προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα δεν είναι μόνο ένα σύνθημα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ