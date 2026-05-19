Δωρεά οχήματος στον Δήμο Καλαμάτας  

Οχημα για τις ανάγκες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας δώρισε στον Δήμο Καλαμάτας, το ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου”.

Χθες Δευτέρα ο Δήμος παρέλαβε το όχημα (Suzuki Viatara 4X4). Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, παρουσία του αρμοδίου aντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα και στελεχών το Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για αυτή τη σημαντική δωρεά, η οποία ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες και συμβάλει στην καλύτερη και αμεσότερη προστασία των πολιτών.

Κατά την παράδοση του οχήματος, το ίδρυμα εκπροσώπησαν ο διευθυντής Ασφάλειας της Costa Navarino Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος και ο επικεφαλής Συντονισμού Δράσεων του Ιδρύματος Διονύσης Παπαδάτος.

Ο Δήμος Καλαμάτας σημειώνει ότι το ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου” εμπράκτως έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια τη στήριξή του στην τοπική κοινωνία, με ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.