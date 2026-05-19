Ολοκληρώθηκε το φοιτητικό συνέδριο στην Καλαμάτα

Με επιτυχία διεξήχθη την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο στην Καλαμάτα το Η’ Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου και 50+2 χρόνια από τη Μεταπολίτευση».

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και το ΠΜΣ: «Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας: Νέες Θεωρήσεις και Προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, από κοινού με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εισηγητές ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές,

διπλωματούχοι, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μέλη ΔΕΠ, που παρουσίασαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις.

Στο Συνέδριο που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών «Νικόλαος Πολίτης», παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο καθηγητής και πρόεδρος του ΤΙΑΔΠΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Θανάσης Χρήστου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, η αντιδήμαρχος Καλαμάτας Πιπίνα Κουμάντου, ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Γιώργος Φάβας, ο αντιπεριφεριάρχης Μεσσηνίας

Στάθης Αναστασόπουλος, ο Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δεύτερης Περιφέρειας Μεσσηνίας Μιχαήλ Πολυχρονόπουλος και ακόμη

πολιτικές και διοικητικές αρχές του τόπου, καθηγητές, φοιτητές, συγγενείς και φίλοι.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η ασκούσα αρμοδιότητες Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά (με μήνυμα), ο δήμαρχος Καλαμάτας, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Κουμάντου, Φάβας,

ο αντιπεριφεριάρχης κ. Αναστασόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΙΑΔΠΑ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Θανάσης Χρήστου, η Κοσμήτωρ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Καθηγήτρια κα Ρόϊδω Μητούλα (με μήνυμα), ο αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ Καθηγητής κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης (με μήνυμα) και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης στη ΔΠΕ (2η Περιφέρεια) της Μεσσηνίας Δρ. Μιχαήλ Πολυχρονόπουλος.

Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου ξεχωριστή διάλεξη έδωσε η Κοσμήτωρ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Καθηγήτρια Ρόιδω Μητούλα και η διακεκριμένη φιλόλογος-δημοσιογράφος Βίκυ Φλέσσα.

Στο τέλος του συνεδρίου, έπειτα από παράκληση των παρευρισκομένων, έγινε

αναφορά στη θεματική του επόμενου, του Θ’ Πανελληνίου Φοιτητικού Συνεδρίου Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαΐου 2027 και θα είναι: «200 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου και 100 χρόνια από το Σύνταγμα του 1927».

Κατόπιν, απονεμήθηκαν στους συμμετέχοντες οι βεβαιώσεις των εισηγητών, των εθελοντών και των ακροατών και στο Αμφιθέατρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών «Νικόλαος Πολίτης» και βγήκε αναμνηστική φωτογραφία των συνέδρων.

“Τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και 100 χρόνια από τη

Μεταπολίτευση αποτελούν ένα κρίσιμο κεφάλαιο στην ιστορία του Νεότερου Ελληνισμού, γεμάτο συναισθηματικά φορτία, κρίσιμες διαπιστώσεις και πολλά διακυβεύματα που σήμερα μας γεμίζουν με στοχαστικότητα, ελπίδα και αισιοδοξία!”, τονίζουν σε μήνυμά τους οι διοργανωτές του συνεδρίου.