Τι περιλαμβάνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της μάθησης

Αυτό, όπως ανέφερε ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στην Ημερίδα «Ψηφιακό κράτος μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ: Μετασχηματίζοντας την Ελλάδα προς όφελος του πολίτη», που διοργάνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας στη Θεσσαλονίκη, σημαίνει ότι «βρισκόμαστε ήδη κοντά στο 50% ολοκλήρωσης, με σταθερά αυξητικό ρυθμό το τελευταίο διάστημα».

Στον τομέα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο ψηφιακός μετασχηματισμός της σχολικής εκπαίδευσης, όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός, υλοποιείται μέσα από ένα συνεκτικό πλέγμα έργων που αφορούν το ψηφιακό περιεχόμενο, τις υποδομές, την τεχνητή νοημοσύνη, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και τις ψηφιακές υπηρεσίες διοίκησης.

Αναφορικά με το ψηφιακό περιεχόμενο ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι στο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης «Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών» προβλέπεται η δημιουργία ανοικτών, διαδραστικών ψηφιακών μαθησιακών περιβαλλόντων από το ΙΕΠ, με ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης. Επιπροσθέτως, το έργο ΕΣΠΑ «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων» αφορά στην ένταξη διδακτικών βιβλίων από το ΙΕΠ στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων. Επιπλέον, η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του ΙΕΠ αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο υποστήριξης εξετάσεων και διδασκαλίας στο Λύκειο.

Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, αναπτύχθηκε το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο, μια ενιαία εθνική διαδικτυακή πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, η οποία παρέχει δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη κατά κύριο λόγο σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου, πλήρως ευθυγραμμισμένη με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών.

Σχετικά με τις υποδομές, ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης» για την προμήθεια και εγκατάσταση περίπου 40.000 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία.

Ο υφυπουργός επισήμανε πως ιδιαίτερη έμφαση δίδεται πλέον στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. «Το εθνικό σύστημα Eduplan.ai αποτελεί ένα πρωτοποριακό πληροφοριακό σύστημα προβλεπτικής στελέχωσης σχολικών μονάδων, το οποίο ενσωματώνει δεδομένα από όλα τα βασικά πληροφοριακά συστήματα της εκπαίδευσης και επιτρέπει τη στρατηγική πρόβλεψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. Πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ, με ημερομηνία ένταξης Πράξης τον Ιανουάριο του 2026», εξήγησε.

Περαιτέρω σημείωσε πως η ψηφιακή διάσταση της κοινωνικής πολιτικής ενισχύεται μέσω της εθνικής πλατφόρμας stop-bullying.gov.gr για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, η οποία επιτρέπει την υποβολή επώνυμων ή ανώνυμων αναφορών και ενεργοποιεί μηχανισμούς άμεσης παρέμβασης σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Αναφερόμενος στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ο υφυπουργός σημείωσε ότι «περισσότεροι από 150.000 εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δράσεις κατάρτισης σε θέματα ψηφιακού περιεχομένου, εξοπλισμού και διδακτικής αξιοποίησης των τεχνολογιών».

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης τόνισε πως έχουν ήδη υλοποιηθεί, αλλά και βρίσκονται σε εξέλιξη, σημαντικά έργα προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπου «ένα από τα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που συντονίζεται από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Παιδείας και ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2026, αποτελεί το έργο ‘’Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων’’ για την αναβάθμιση και επέκταση των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών των Πανεπιστημίων».

«Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Ένα κράτος που να λειτουργεί με επίκεντρο τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και μια εκπαίδευση που καλλιεργεί ψηφιακές δεξιότητες από τις μικρές ηλικίες, προετοιμάζοντας ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί την αφετηρία, τη βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το επόμενο επίπεδο του ψηφιακού κράτους», υπογράμμισε ο υφυπουργός .

Μιλώντας στην ίδια θεματική ενότητα της ημερίδα ο βουλευτής του «ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής» και υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας του κόμματος Στέφανος Παραστατίδης, στάθηκε στην ανάγκη συναίνεσης «για να μπορούν να προχωρούν τα πράγματα και γιατί πρέπει να υπάρχει μια θεσμική συνέχεια».

«Θα πρέπει όλο αυτό να αποκτά ένα βάθος, να νομιμοποιείται και στη συνείδηση των πολιτών να υιοθετείται και να μπορεί να υποστηρίζεται, γιατί οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις απαιτούν βάσει επιστημονικής προσέγγισης τουλάχιστον μια επταετία για να αρχίσουν να αποδίδουν, άρα υπερβαίνουν έναν εκλογικό κύκλο. Δεν είναι όμως μόνο η υπέρβαση ενός εκλογικού κύκλου, έχει να κάνει και με τη νοοτροπία στην Παιδεία [...] όπου η σύγκλιση έχει μεγάλη σημασία σε πολύ βασικά ζητήματα», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο Εθνικό Απολυτήριο, σημείωσε πως «ήταν μια πρωτοβουλία την οποία πήραμε εμείς», καθώς «θέλουμε τη συναίνεση, θέλουμε να αναβαθμίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, όταν το Λύκειο έχει πάψει να λειτουργεί, να επιτελεί τον εκπαιδευτικό του ρόλο, τα παιδιά απλά παρίστανται εκεί», γι’ αυτό «θα πρέπει να πάμε σε ένα επόμενο βήμα και αν δεν το κάνουμε όλοι μαζί, τώρα πια νομίζω θα είναι αργά».

«Άρα η συναίνεση έχει μεγάλη σημασία, προφανώς πολύ μεγάλη αντίστοιχα και στον ψηφιακό μετασχηματισμό», τόνισε ο κ. Παραστατίδης.

Στον τρόπο με τον οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιδρά στην έρευνα στα ελληνικά πανεπιστήμια αναφέρθηκε ο καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ευθύμιος Ταμπούρης. «Η έρευνα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν παλιότερα, ίσως και από το στερεότυπο που έχουμε στο μυαλό μας, έναν λίγο αναμαλλιασμένο τύπο σε ένα υπόγειο μόνο του να κάνει πειράματα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Η έρευνα είναι συνεργατική, γίνεται μέσα από συνεργασίες. Οι πιο εξωστρεφείς από εμάς έχουμε συνεργασίες με το εξωτερικό, πανευρωπαϊκά προγράμματα, που γίνονται με υποδομές, με πολλά δεδομένα, με πολύ φιλόδοξους στόχους και φυσικά η τεχνολογία μας επιτρέπει κάτι τέτοιο. Άρα έχουμε ένα υπόβαθρο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο και να λύνουμε πραγματικά ενδιαφέροντα προβλήματα», είπε.

