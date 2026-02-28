Καλαμάτα: Δυναμική πορεία και συγκέντρωση για τα 3 χρόνια από τη... μαύρη νύχτα των Τεμπών (βίντεο-φωτογραφίες)

Πάνω από 2.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από το δυστύχημα - έγκλημα των Τεμπών ζητώντας "να αποδοθούν ευθύνες όσο ψηλά κι αν βρίσκονται" και "να απονεμηθεί Δικαιοσύνη για τα 57 θύματα".

Κατά τη συγκέντρωση μίλησαν η Στέλλα Χρηστέα, που διάβασε το μήνυμα του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, η Μαρία Μήτση που διάβασε τα ονόματα των 57 θυμάτων, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Μεσσηνίας Παναγιώτης Καράμπελας, ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Καλαμάτας Παναγιώτης Κουφαλάκος, ο ηθοποιός σκηνοθέτης Κώστας Χαλκιάς, που απήγγειλε το ποίημα "Αν ήταν γιος σου...", η εκπρόσωπος του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας Αναστασία Αναγνωστοπούλου, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, ο πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γιώργος Κανέλης, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά, ο πρόεδρος της Α' ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Φώτης Γαϊτάνης, η εκπρόσωπος των Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Ευτυχιάννα Παπαδοπούλου, ο πρόεδρος της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας Γρηγόρης Οικονομόπουλος και ο εκπρόσωπος του Συνδικάτου Τροφίμων - Ποτών Αρης Κομπότης.

Ακολούθησε δυναμική πορεία με συνθήματα σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας όπως η Αριστομένους και η Νέδοντος.