Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ομόφωνη έγκριση κανονισμού του Κέντρου Κοινότητας

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του νεοσύστατου Κέντρου Κοινότητας, που λειτουργεί στο Δήμο εδώ και λίγο καιρό.

Σκοπός της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ.) είναι η βελτίωση της θέσης και υποστήριξη των ωφελουμένων ατόμων, η κατάργηση των αποκλεισμών και η ισότιμη πρόσβαση τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή. Στόχος είναι τα Κέντρα Κοινότητας να αποτελέσουν ένα «front desk» υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης, παροχής υπηρεσιών και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου απαιτείται, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε εθνικό επίπεδο.

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει, ως ενιαίος μηχανισμός, με την Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακό

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες τόσο του ίδιου του Δήμου Τριφυλίας, όσο και των υπόλοιπων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες: α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών.

β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. γ) Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων. δ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Κ.Μπ.