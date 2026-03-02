Ηράκλειο: Την Τετάρτη η μάχη στο ΣΤΕ για το μνημείο στο λόφο Παπούρα

Η προσφυγή του δήμου Μινώα Πεδιάδας, πολιτών, φορέων και επιστημόνων, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αίτημα την ακύρωση των αποφάσεων των Υπουργείων Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου Καστελίου, εκατέρωθεν του μινωικού μνημείο αποκαλύφθηκε στον λόφο Παπούρα, εκδικάζεται μεθαύριο Τετάρτη.

Στο πλευρό των προσφευγόντων βρίσκονται οι Σύλλογοι Ελλήνων Αρχαιολόγων και Εκτάκτων Αρχαιολόγων οι οποίοι έχουν προκηρύξει την ημέρα της εκδίκασης, πανελλαδική στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το ΣΤΕ.

Σε κοινό τους κάλεσμα οι δύο Σύλλογοι χαρακτηρίζουν μοναδικό το μινωϊκό μνημείο που ήρθε στο φως, στον λόφο Παπούρα και τονίζουν ότι κινδυνεύει να καταστραφεί από ένα ακόμα σχέδιο ανάπτυξης στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι. «Οι αποφάσεις του Υπουργείου Υποδομών και του Υπουργείου Πολιτισμού για την τοποθέτηση των συστημάτων αεροναυτιλίας εκατέρωθεν του μοναδικού μνημείου παρακάμπτουν κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας και δημοκρατικής διαδικασίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δύο Σύλλογοι.

Ο δήμος Μινώα Πεδιάδας, κάτοικοι της περιοχής, φορείς του νησιού, αρχαιολογικού σύλλογοι, μαζί με πανεπιστημιακά ιδρύματα και εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, παλεύουν για την αλλαγή του σχεδιασμού που προβλέπει την τοποθέτηση του ραντάρ πάνω στο λόφο, σε απόσταση αναπνοής από το μνημείο και ζητούν να χωροθετηθεί σε άλλη θέση, προκειμένου να μείνει αλώβητο.

Σε εξέλιξη οι αρχαιολογικές έρευνες

Στο μεταξύ, οι αρχαιολογικές εργασίες στο κυκλικό μνημείο της Παπούρας συνεχίζονται απρόσκοπτα, όπως επισημαίνεται, σε επίσημη ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου προς το δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Σε σχετικό ερώτημα του δημάρχου Βασίλη Κεγκέρογλου, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βασιλική Συθιακάκη αναφέρει ότι στις περιμετρικές ζώνες του Μνημείου έχει ολοκληρωθεί περίπου το 75% της ανασκαφικής διερεύνησης των διαδρόμων και των μικρών δωματίων. Στο κεντρικό τμήμα, η διερεύνηση των χώρων βαίνει προς ολοκλήρωση, με εξαίρεση σημείο στο βορειοανατολικό δωμάτιο, όπου εντοπίστηκε έγκοιλο (χάσμα) στο φυσικό υπόβαθρο, η διερεύνηση του οποίου είναι σε εξέλιξη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για το μνημείο θα παρουσιαστούν σήμερα σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 6.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση έχει τον τίτλο «Παπούρα: Ξετυλίγοντας τον μίτο της δικαίωσης» και διοργανώνεται από τους Συλλόγους Ελλήνων Αρχαιολόγων και Εκτάκτων Αρχαιολόγων, με την στήριξη του δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Πηγή: ertnews.gr